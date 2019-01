Quiere la Libertadores: Boca insiste ante el TAS para que le den por ganada la final que perdió con River

Luego de que el Xeneize ampliara su reclamo en Suiza, D'Onofrio salió al cruce: "Si el TAS les da la Copa, nos reiríamos mil años seguidos".

Ya pasaron casi dos meses desde la histórica consagración de River sobre Boca en la final de la Copa Libertadores. Y mientras los hinchas del Millonario todavía siguen de festejo (a pesar de las tres derrotas en fila que acumula el equipo de Marcelo Gallardo en 2019) y los fanáticos del Xeneize intentan comenzar a dar vuelta la página, Daniel Angelici no quiere dejar cerrar la herida: a mediados de enero, el club de la Ribera decidió ampliar su presentación ante el TAS para reclamar que lo den por ganador del certamen continental tras los incidentes en el Monumental del 24 de noviembre.

Según publicó el sitio Doble Amarilla, casi 45 días después del triunfo 3-1 de River en el Santiago Bernabéu, el presidente de Boca instruyó al estudio de abogados que representa al Xeneize para que insistiera con la demanda y presentara nueva documentación para respaldar el reclamo: si bien el 6 de diciembre de 2018, 72 horas antes de la final, el TAS rechazó el planteo azul y oro para que el encuentro en Madrid fuera suspendido, dejó en claro que aquella resolución no resolvía la cuestión de fondo. Por eso, en la Ribera decidieron volver a la carga.

El reclamo de Boca, que también apunta a la CONMEBOL por haber permitido que el partido se jugara, no cayó nada bien en las oficinas de la Confederación Sudamericana. En Núñez, en cambio, decidieron tomárselo con gracia: "Me sorprende que Angelici siga haciendo reclamos, no sé qué pretende. ¿Te imaginás si el TAS les da la Copa? A los hinchas de Boca no les gustaría, y nosotros nos reiríamos mil años seguidos", le dijo Rodolfo D'Onofrio al sitio partidario La Página Millonaria.