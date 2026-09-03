En Sky Sport, Spalletti explicó que, en principio, le entusiasman las cualidades de Woltemade. El jugador de 24 años combina con su estilo de juego único «dos mundos» en relación con la posición de delantero. «Entiende muy bien cómo integrarse en el equipo, dispone de una técnica liviana, entiende de fútbol, puede hacer circular bien el balón en el último tercio y luego aprovechar los espacios», señaló Spalletti.

Al mismo tiempo, el técnico de la Vecchia Signora pidió a Woltemade que volviera a centrarse más en los principios básicos de lo que significa ser delantero, aquellos que le habían hecho tan peligroso en el pasado en el VfB Stuttgart: «El juego aéreo y la definición son cosas que, quiera o no, tiene que aprender de memoria».

En líneas generales, Spalletti tiene buenas sensaciones con el delantero alemán. Woltemade sonríe «constantemente» desde su llegada a la Juventus y da la impresión de «estar encantado de estar aquí».

Woltemade había dejado su club de toda la vida, el Newcastle United, el día del cierre de mercado después de solo un año y se incorporó a los turineses en calidad de cedido. En el campeón récord del fútbol italiano, el jugador de 24 años espera ahora superar la crisis de forma que arrastra desde hace meses y recuperar su antiguo nivel.

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¿Qué otros clubes intentaron fichar a Nick Woltemade?

El internacional alemán se había unido a los Magpies en el verano de 2025 y, a cambio, el VfB Stuttgart, para el que Woltemade había jugado anteriormente como goleador, recibió una cifra de traspaso de más de 75 millones de euros. En Newcastle firmó inicialmente un arranque grandioso, con cuatro goles en sus primeros cinco partidos de liga, antes de caer en un bajón de forma y pasarse meses sin volver a marcar.

Como consecuencia, el jugador de 24 años perdió su sitio en el once tanto en Newcastle como en la selección alemana. En el Mundial solo entró en juego brevemente en los dieciseisavos de final contra Paraguay, poco antes del inicio de la prórroga, y en la posterior tanda de penaltis falló al igual que Kai Havertz antes que él y Jonathan Tah después. Alemania vivió así el siguiente gran debacle mundialista y quedó eliminada.

Últimamente también habían surgido rumores sobre un regreso a la Bundesliga, y tanto RB Leipzig como Borussia Dortmund fueron vinculados con Woltemade. En Newcastle todavía tiene contrato hasta 2031.