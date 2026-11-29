Cómo ver el Real Oviedo-Celta Fortuna con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrar restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 30 nov 2026 - 14:30 Nuevo Carlos Tartiere

El Real Oviedo recibe al Celta Fortuna en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo en un partido de Segunda División.

El Oviedo ocupa el 12.º puesto de la tabla, pero sus últimos resultados le han dado pocas alegrías. Ha perdido cuatro de sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluida la derrota por 3-0 ante el Córdoba en su encuentro más reciente.

El conjunto local quiere frenar la mala racha en casa. El equipo de Raul ha encajado 12 goles en esos cinco encuentros, por lo que mejorar en defensa es la prioridad evidente.

El Celta Fortuna llega en 19.ª posición y sigue buscando su primera victoria en esta racha. El equipo de Fredi Alvarez empató 1-1 con el Real Valladolid el 22 de noviembre, pero solo ha sumado dos puntos en sus últimos cinco partidos de liga.

El visitante también tiene trabajo defensivo por delante tras perder 5-1 ante el Girona en octubre: ha encajado 11 goles en sus últimos cinco encuentros. Sí mostró cierta capacidad de reacción en el empate 2-2 con el Córdoba.

El Oviedo también presenta un buen balance ante este rival en los enfrentamientos registrados. Así puedes seguir el partido, con información sobre el canal de TV y la retransmisión en directo.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre el canal de TV ni la retransmisión en directo del Real Oviedo-Celta Fortuna. Los detalles de la emisión se añadirán aquí cuando se confirmen.

Novedades de los equipos y plantillas