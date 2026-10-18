¿Quién será la víctima? La rebelión de los suplentes pone a Mourinho ante decisiones difíciles contra el Sevilla

El Real Madrid recibe al Sevilla esta tarde de domingo, en medio de indicios de cambios previstos, tanto en el once inicial tras la rebelión de los suplentes en el partido contra la Roma, como en el plano del rendimiento y de la imagen que el equipo quiere ofrecer después de una valiosa victoria en la Liga de Campeones que devolvió la moral a los jugadores gracias a una reacción contundente marcada por la valentía.

Según el diario español "Marca", el Real Madrid disputa su primer partido sin Vinicius Junior, sancionado con cuatro encuentros, en medio de la incertidumbre sobre el plan ofensivo en el que el técnico José Mourinho piensa apoyarse ante la ausencia de una de las grandes estrellas del equipo, que se mantuvo presente en el once inicial pese al descenso de su nivel en los últimos tiempos.

Una de las opciones ofensivas gana cada vez más opciones, aunque no se esperaba antes del partido del equipo en Italia, ya que Endrick ofreció una actuación excepcional que ha llevado al entrenador a pensar seriamente en devolverlo a la banda derecha, después de causar grandes daños a la defensa del equipo de Gasperini.

Por el contrario, Kylian Mbappé seguirá fuera de los planes de cambio y continuará en la punta de ataque, mientras que Diomande mantendrá su posición en el costado izquierdo, desde donde también hizo el mayor daño al rival el pasado martes.

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Este cambio podría implicar que Jude Bellingham retroceda a una posición más profunda, en un planteamiento casi completamente distinto al tridente ofensivo más utilizado por el técnico portugués a lo largo de la temporada.

Pero Mourinho estudia también otras opciones, ya que Arda Güler participó en la segunda mitad ante la Roma y demostró que mantenerlo en el banquillo supone desperdiciar su potencial.

El jugador turco puede adelantar su posición hasta una zona más ofensiva para compensar la ausencia de Vinicius, o bien jugar junto a Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde en el centro del campo.

El partido ante la Roma generó algunas dudas sobre el once en el que se apoyará el entrenador, después de que Mourinho asegurara, en la conferencia de prensa de ayer, que los jugadores que participaron en la segunda mitad merecen tener una oportunidad en el once inicial, señalando que Espi, que también marcó un gol, merece jugar, aunque al mismo tiempo insistió en que los futbolistas de la primera mitad merecen la misma oportunidad, y mencionó entre ellos a Diomande y Mbappé.

La otra incógnita es la posibilidad de que Mourinho realice un ajuste en el eje del centro del campo, prescindiendo de uno de los pivotes, con más opciones de que salga Tchouaméni antes que Valverde, con el objetivo de mejorar la fluidez de juego que el equipo ha echado en falta en los últimos tiempos.

El propio Bellingham o Arda Güler pueden ayudar en esa zona, si el entrenador decide cambiar por completo el tridente ofensivo a excepción de Kylian Mbappé.

En la línea defensiva, Dean Huijsen podría regresar al once tras cumplir su sanción de un partido.

Sean cuales sean las elecciones de Mourinho, el Real Madrid no puede permitirse un nuevo tropiezo, especialmente porque la próxima jornada será la del Clásico ante el Barcelona en el Camp Nou, en un momento en el que el equipo blanco afronta el esperado encuentro ya sufriendo una desventaja de puntos desfavorable.

El Real Madrid lucha por el título de LaLiga, y no será fácil justificar que la competición haya alcanzado tal grado de dificultad tan pronto en la temporada, concretamente en octubre.



