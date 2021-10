Quién será el nuevo entrenador de Racing

Los pésimos resultados de Úbeda como interino aceleraron la decisión de la dirigencia y el elegido fue finalmente Fernando Gago.

La derrota contra Independiente, que cortó una racha de tres victorias al hilo en el clásico de Avellaneda, le puso punto final en Racing a un ciclo de Juan Antonio Pizzi que parecía terminado desde hacía largo tiempo atrás. Con el equipo ya eliminado de la Copa Libertadores y después de haber dejado pasar la posibilidad de cambiar de rumbo antes del inicio de la actividad oficial, se decidió su salida.

Más allá de las urgencias deportivas, la CD del club de Avellaneda no parecía tener demasiado apuro y Claudio Úbeda se hizo cargo del plantel de manera interina, con la idea de sostenerlo hasta diciembre, que finalice el Torneo de la Liga Profesional y que el nuevo DT arranque de 0 con la pretemporada. Sin embargo, el equipo no levanta cabeza y luego de aquellas dos victorias en el inicio del ciclo del Sifón, ganó solamente uno de los últimos 10, además de quedar afuera de la Copa Argentina ante Godoy Cruz por penales.

Al mismo tiempo, la dirigencia hizo circular diversos nombres que interesan para someterlas al termómetro de los hinchas en redes sociales, como ocurrió hace algunos meses con Mohamed. Sin embargo, pareciera que no tomó en cuenta los resultados y el elegido, a falta de que se haga oficial, es Fernando Gago, de floja campaña en Aldosivi.

¿Quiénes son los nombres que sonaron para sentarse en el banco de Racing? Goal los repasa, uno por uno.

FERNANDO GAGO

La derrota ante Platense en Avellaneda modificó en gran parte los planes de la dirigencia, que apuntaban a bancar el interinato de Úbeda y que el nuevo DT evite el desgaste que pueda producirse en las fechas que le restan al campeonato. Y de manera totalmente sorpresiva, especialmente porque su ciclo en Aldosivi tuvo resultados mayormente negativos más allá del juego desplegado, el nombre de Pintita apareció por la posibilidad de hacerse cargo del equipo en lo inmediato.

Mientras el plantel viajaba a Santa Fe para enfrentar a Unión, la dirigencia tuvo su última reunión con el exvolante, que los convenció con su proyecto y se espera para las próximas horas que el club lo comunique de manera formal, como así también informar si el debut será el sábado ante Racing o se esperará para que tenga una semana completa de trabajo.

El trabajo de Gago en Aldosivi dejó números poco positivos: de 26 partidos dirigidos, apenas ganó siete, empató tres y perdió 16.

GUILLERMO BARROS SCHELOTTO

El Mellizo es el viejo anhelo de Victor Blanco desde hace mucho tiempo, con la compañía de su hermano Gustavo, campeón en el 2001. Cada vez que la Academia se encuentra en la situación de buscar DT, el mandatario consulta primero al ex-Gimnasia y Boca, que más allá de estar libre actualmente, tiene un contrato vigente con LA Galaxy que le impide asumir en otro club hasta fin de año, mientras que además hay un interés para que se haga cargo de la Selección de Paraguay.

GABRIEL HEINZE

El Gringo es uno de los nombres recurrentes cada vez que un equipo busca entrenador. Después de su gran trabajo en Vélez y el paso fallido por la MLS, tiene el perfil de técnico que impondría rigor y disciplina al plantel. Pero el interés de Newell's, club del cual es hincha, podría guiarlo de regreso a Rosario.

EDUARDO COUDET

El flojo arranque de Celta de Vigo en La Liga, que lo tiene muy cerca de los puestos de descenso, ilusionó a un sector de la dirigencia que, a la espera de un posible despido del Chacho, lo buscarían para continuar aquel trabajo que le dio el título de la Superliga 2018-19. Sin embargo, la relación no terminó en buenos términos y eso le reduciría las posibilidades.

HERNÁN CRESPO

Quien fuera verdugo de la Academia en la última Libertadores fue despedido de Sao Paulo por los malos resultados en el Brasileirao y rápidamente se lo impuso en la agenda de Racing y San Lorenzo. En cuanto al club de Avellaneda, forma parte del estilo moderno que seduce y tuvo un gran éxito en Defensa y Justicia, pero formar parte de la escudería de Christian Bragarnik le cerraría las puertas.

JAVIER MASCHERANO

La bomba sonó el jueves 12 de agosto, cuando ESPN y TyC Sports informaron que Víctor Blanco habló con el Jefecito para saber si le interesa iniciar su carrera como entrenador en la Academia: "En la presentación del torneo femenino, justo le tocó sentarse en la silla de al lado mío. Ahí le pregunté cómo se veía a futuro y si le gustaría dirigir y me dijo que sí. No más que eso. Lo vamos a tener en cuenta", reconoció el dirigente.

Tras su retiro en noviembre de 2020, el santafesino se puso al frente del Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA, donde tiene contrato hasta fin de año. Y el 17 de agosto, su representante, Walter Tamer, reconoció que la idea de Masche es comenzar su carrera en los bancos de suplentes una vez que finalice ese vínculo: "Sé que Javier va a tener la oportunidad de dirigir a varios equipos. Estoy seguro que en el futuro va a dirigir y sin ninguna duda lo veo a partir de enero. Está convencido y ha armado su cuerpo técnico. No sé en donde lo hará. ¿Racing? Más claro que lo que dijo Blanco, no hay".

Por lo pronto, Mascherano ya definió que su cuerpo técnico lo conformará junto al catalán Óscar Hernández, quien actualmente trabaja a su lado en AFA y lo conoce de su paso por Barcelona, y al preparador físico Pablo Blanco, quien fue parte del equipo de trabajo de Alejandro Sabella en la Selección argentina.

CLAUDIO ÚBEDA

El Sifón, que hasta la partida de Pizzi tenía un rol poco definido en la estructura "de asesoría" que encabeza Rubén Capria, asumió su segundo interinato (el primero fue en 2016) junto a Ramón Fleita y Carlos Arano, dos nombres con peso propio que ya trabajaban en el fútbol juvenil de Racing. Sin una alternativa fuerte para lo inmediato, en Avellaneda apostaban a que Úbeda se quedara al menos hasta fin de año y, si los resultados acompañaban, podría ser ratificado en el cargo. Sin embargo, la racha negativa podría condenarlo a ni siquiera llegar a terminar el campeonato.

ALEXANDER MEDINA

El del Cacique fue uno de los primeros nombres en salir a la luz apenas se confirmó la salida de Pizzi. El uruguayo cumplió dos años al frente de Talleres, pero durante las primeras fechas del certamen, desde Córdoba se empezaba a especular con su salida, a partir de un fuerte malestar por la partida de varios futbolistas importantes durante el mercado de pases (incluso con el campeonato ya iniciado). Sin embargo, los resultados lo llevaron a pelear por el título con River y tiene grandes chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2022.

GUSTAVO COSTAS

Cada vez que el banco de Racing queda disponible, el nombre de Costas aparece entre las alternativas casi obligatoriamente: símbolo del club como futbolista, tuvo dos ciclos como DT en momentos muy difíciles desde lo institucional, antes de convertirse en un entrenador multicampeón en distintos clubes de Sudamérica. A pesar que desde la dirigencia no parecen considerarlo como una opción, el propio técnico salió a mostrarse disponible en radio Continental: "Si me llaman, seguro los voy a escuchar, pero no me gusta postularme. A mí me gustaría dirigir en el fútbol argentino y más en Racing, me dan ganas de tener una revancha".