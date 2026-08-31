¿Quién será? Deco intensifica sus esfuerzos para cerrar el último fichaje del Barcelona

Deco, director deportivo del Barcelona, intensifica sus esfuerzos en las últimas horas del mercado de fichajes, tras acercarse el acuerdo con Gabriel Jesus, con el objetivo de incorporar a un central zurdo y completar la plantilla del equipo.

Según el diario español «Sport», el fichaje de un central zurdo se ha convertido en el eje de los movimientos del Barcelona en la última etapa del mercado de fichajes.

Hansi Flick había reconocido, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, que Deco continúa trabajando para completar la plantilla del equipo.

En aquel momento, las miradas se dirigían concretamente a la línea defensiva, una semana después de lanzar el lema «Julián o nadie», pero el director deportivo sorprendió a todos al cerrar una rápida operación para incorporar al delantero brasileño.

La llegada de un central zurdo fue uno de los asuntos más destacados que suscitaron debate dentro del Barcelona durante todo el verano.

Hace varios meses, el fichaje de un jugador en esa posición parecía una de las principales prioridades de cara a la temporada actual, e incluso hubo un nombre que parecía muy próximo al Barcelona, el de Alessandro Bastoni, pero la hoja de ruta de la dirección deportiva tomó finalmente otro rumbo.

Esto se debió especialmente a la postura de Flick, ya que el técnico alemán confía plenamente en las cualidades que aporta Gerard Martín en esa posición, además de la existencia de dudas sobre la idoneidad de Bastoni para el estilo de juego del Barcelona, especialmente ante las exigencias de jugar con una línea defensiva adelantada.

A este escenario se añade otro elemento, el de Álvaro Cortés, ya que el jugador de la cantera del Barcelona comenzó la pretemporada con el primer equipo, y parecía capaz de permanecer dentro del grupo de Flick, pero optó por marcharse hace unos días.

Hubo dos razones principales detrás de su decisión: la primera, su creencia de que no dispondría de muchas oportunidades, y la segunda, su convencimiento de que el club se movía en el mercado de fichajes para incorporar a un central zurdo.

Un proyecto de futuro

La búsqueda de un central zurdo entra ahora en una fase más intensa, ya que todos los indicios apuntan a que el Barcelona busca a un jugador con potencial prometedor, es decir, un central joven que pueda convertirse en un proyecto de futuro.

En el plano del primer equipo, el neerlandés Rav van den Boomen... el neerlandés Rood Nistad, de 18 años, es uno de los jugadores que más gustan en el club.

Tampoco puede descartarse que Deco vuelva a sorprender a todos, como hizo durante las últimas horas con el fichaje de Gabriel Jesus, y que esté trabajando en una operación sorpresa que no haya aparecido en los medios de comunicación.

Nistad se caracteriza por ser un central zurdo con una gran envergadura física, ya que mide 1,95 metros, y logró debutar rápidamente con el primer equipo del Twente.

El jugador destaca como un proyecto de central moderno, con capacidad para jugar y construir las jugadas ofensivas desde atrás, aunque todavía se encuentra en una etapa muy temprana de su trayectoria.

Según sus características, su estilo se asemeja al del central Dean Huijsen, y además ha dado a entender en más de una ocasión su deseo de jugar en el Barcelona, reconociendo que le gustaría jugar junto a Pau Cubarsí.



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