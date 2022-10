¿Quién sale campeón: Boca o Racing? La Liga Profesional se define entre lo mental y las especulaciones

Se viene un final apasionante en el que los cuatro clubes más grandes de la Argentina deberán lidiar con muchos factores.

Boca Juniors, Racing Club, Independiente y River Plate protagonizan una definición de un torneo llena de especulaciones y presiones. Si bien se descarta que todos los equipos saldrán a ganar por profesionalismo y objetivos por cumplir, dejando de lado el imaginario y las teorías de los hinchas, cada uno de estas instituciones tendrán diferentes tipos de factores psicológicos que complican lo que en otro contexto sería sólo un clásico. Pero, ¿qué es lo que afecta a cada uno de ellos en lo particular?

RIVER:

El equipo de Marcelo Gallardo no tiene un aliciente más importante que el del honor deportivo y el intentar que el entrenador no cierre su brillante ciclo con otra derrota. Pero, más allá del orgullo, la realidad es que una caída no modificaría nada para el Millonario de cara a la próxima temporada. Los de Núñez ya están clasificados a la Copa Libertadores y no tienen problemas con el promedio. La dificultad e incomodidad para ellos estará en el pensamiento imaginario del hincha, que seguramente no querrá colaborar con un posible nuevo campeonato de Boca Juniors.

RACING:

Los dirigidos por Fernando Gago tendrán que lidiar con la presión de tener que ganar para ser campeón. Dificultad que vienen atravesando de gran manera, pero que este domingo tendrá un grado más, ya que no dependerán de si mismos y sus esfuerzos pueden no alcanzar si del otro lado Boca hace su tarea. La Academia tendrá que jugar contra su cabeza, contra River y contra las noticias que puedan llegarle desde las tribunas.

INDEPENDIENTE:

El conjunto de Avellaneda podría estar en una situación parecida a la de River, pero el contexto suma otras capas que hacen más compleja la situación. Los propios hinchas del Rojo han cantado en su estadio que querían que su equipo saliera a ganar, aún si eso beneficiaba a Racing. Situación que se diferencia con la de los fanáticos del Millonario, quienes no omitieron una opinión pública en el Monumental.

Otros factores de presión en Independiente están centrados en aquellos que comandan al club en sus distintas áreas. La nueva comisión directiva del Rojo no debería querer que Racing de la vuelta olímpica en un tiempo tan cercano a su llegada a la institución, pero los liderados por Fabián Doman tienen un vínculo fuerte con el macrismo, sector político que necesita que Riquelme no siga ganando cosas con Boca para tener chances de volver al club en el 2023. Por otro lado está Falcioni, que más allá de su cariño por el Xeneize tras su etapa como entrenador, no parece ser alguien que esté dispuesto a que el Vicepresidente del azul y oro termine celebrando una victoria en su cara.

BOCA JUNIORS:

Se podría decir que el equipo de Hugo Ibarra es quien debería ser el que más cómodo juegue este fin de semana. Si bien para el Xeneize no será sencillo porque tendrá la obligación de ganar para no depender de nadie, ese es el único factor real con el que tendrá que competir en lo psicológico. A Boca no le interesa realmente lo que ocurra en la cancha de Racing ni que su posible resultado beneficie a su clásico rival. Y es que, si bien un mal resultado que podría tirar a la borda el esfuerzo para obtener este campeonato, es una presión contra la que vienen luchando desde hace meses.