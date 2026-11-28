Compartir Sigue a GOAL en Google

John Terry, excapitán del Chelsea, ha desatado la polémica con un elogio excepcional a una de las estrellas del Arsenal, a quien considera sin ninguna duda el mejor jugador del mundo en su posición «en la actualidad».

Anuncios

Se trata del portero del Arsenal, el español David Raya, que llegó al club procedente del Brentford en agosto de 2023, inicialmente en calidad de cedido, antes de que la operación se convirtiera en un traspaso definitivo al año siguiente a cambio de 27 millones de libras.

El guardameta, de 31 años, fue una de las piezas clave del éxito del Arsenal la temporada pasada, cuando el equipo se proclamó campeón de la Premier League y alcanzó la final de la Liga de Campeones.

Raya ha mantenido el mismo nivel en la presente temporada y ha contribuido a que el Arsenal se escape en lo más alto de la clasificación de la Premier League con 6 puntos de ventaja tras 11 jornadas, lo que ha llevado a Terry a dedicarle una valoración excepcional.

«Cuando miras a Raya, te preguntas: ¿quién iba a pensar que era tan bueno? Es el mejor portero del mundo, al 100 %», afirmó el excapitán del Chelsea en una entrevista con Rory Jennings.

Anuncios Anuncios

Terry explicó a continuación los motivos de su admiración por el guardameta español: «Domina los centros, controla su área y es asombroso con los dos pies. Es realmente fantástico».

Related Topics

Lee también: Turki Al-Sheikh y el Ismaily, una publicación enigmática que desata las especulaciones

Los elogios de Terry no se limitaron a Raya, sino que se extendieron a toda la línea defensiva del Arsenal, ya que considera que el equipo cuenta con un bloque defensivo capaz de entrar en el debate sobre las mejores defensas de la historia de la Premier League. «Creo que son (increíblemente) buenos, y si alcanzan el nivel que espero de ellos y consiguen ganar tres títulos consecutivos, creo que deberían estar en ese debate», señaló.

Anuncios

Y añadió: «Se puede discutir quién es el mejor individualmente, este jugador o aquel, pero creo que si tienen los títulos, deben estar en el debate, tanto como bloque defensivo como a nivel individual». El Arsenal se prepara para demostrar su solidez defensiva ante el Manchester City mañana domingo, en un duelo que le brinda la oportunidad de ampliar la ventaja sobre uno de sus principales rivales por el título.

Raya se perdió el partido de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund el pasado martes, después de sufrir una lesión en el hombro durante el empate 2-2 ante el Newcastle United en la última jornada de la liga, pero Mikel Arteta no ha descartado su regreso ante el Manchester City y ha asegurado que la decisión aún no está tomada.

Anuncios

Lee también: Un vídeo curioso desde el Bernabéu, ¡una oferta del Ahly a Mourinho para suceder a Ammouta!