Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Futbolista profesional a los 14 años. Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz podría batir todos los récords de la Ligue 1 y del fútbol francés. El joven francoportugués está sorprendiendo a todos y quemando etapas, hasta el punto de que el Rennes, su equipo, quiere ofrecerle un contrato para jugar ya con los mayores. Y, sobre todo, para rechazar el interés de los grandes clubes de toda Europa.

Nacido el 5 de abril de 2012, Thyméo debería jugar con el sub-15, pero el Rennes ya lo ha ascendido y lo ha incorporado al sub-19, con el que se entrena. Los partidos, en cambio, los disputa con el sub-17, donde ha destacado con jugadas de gran nivel y una calidad poco común. Sus actuaciones y su proyección no han pasado inadvertidas en Europa, hasta el punto de que varios clubes de España se han interesado por él.

Precisamente para evitar cualquier riesgo, el club francés ha dado pasos para asegurarse su continuidad. En octubre de 2025, el Rennes le hizo firmar un contrato semiprofesional que entrará en vigor el 1 de julio de 2027, cuando Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz termine la educación obligatoria. Al día siguiente, el Rennes podrá hacerle firmar su primer contrato profesional, lo que lo convertiría en el jugador más joven de la Ligue 1, con 15 años y menos de 3 meses.

Como se ha dicho, son muchos los equipos que lo tienen en su lista. Entre ellos está el Barcelona, que podría aprovechar también la situación familiar del joven de 14 años. Su padre, de hecho, según escribe Rmc, ha encontrado trabajo en España, lo que facilitaría también el traslado de su hijo, de forma similar a lo ocurrido en 2001 con la llegada a Cataluña de Lionel Messi, que entonces tenía 13 años, junto a su familia.

Anuncios Anuncios

Pese a los numerosos rumores, el jugador y su entorno han explicado que prefieren el Rennes a un posible traspaso. Al fin y al cabo, el club bretón está especializado en dar oportunidades a jóvenes talentos, como ocurrió, entre otros, con Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga y Désiré Doué.

El joven de 14 años, con nacionalidad francesa y portuguesa, juega de centrocampista ofensivo y muchos lo han comparado también con Lionel Messi. Con el argentino comparte además patrocinador deportivo. De hecho, desde muy pequeño tiene firmado con Adidas un importante contrato por cifras pocas veces vistas para un jugador de su edad.

Todo y de inmediato, en definitiva, para Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz, que ya el próximo año debería incorporarse al primer equipo. Barcelona y Manchester City tendrán que aceptarlo, por ahora, pero si confirma sus actuaciones de fenómeno también en el siguiente nivel, cabe apostar a que recibirá nuevas ofertas, cada vez más tentadoras.