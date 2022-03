Si llegar a la Primera de un club como River, en este momento histórico, no es nada fácil, mucho menos lo es mantenerse. De hecho, durante sus casi ocho años al frente del equipo, Marcelo Gallardo supo darle rodaje a cerca de 40 futbolistas provenientes de las divisiones juveniles pero pocos de ellos se transformaron en titulares, figuras o incluso en ventas millonarias. Y después de lo que fue el impactante recorrido de Julián Álvarez por estas cuatro etapas, quien se perfila como sucesor es Santiago Simón.

Nacido el 13 de junio del 2002, su perfil es tan bajo que, mientras el Millonario sumó varios mediocampistas, su nombre sigue siendo una fija en la formación titular. De hecho, lo fue en todos los partidos que lleva la Copa de la Liga Profesional, como así también en gran parte de la Liga Profesional 2021 que el equipo conquistó con varias fechas de antelación.

Su estreno fue post pandemia: el 20 de noviembre del 2020, ante Banfield y por la Copa Diego Maradona, reemplazó a Cristian Ferreira en el minuto 73 y rápidamente demostró su libertad para jugar. Afianzarse no le fue fácil y alternó el banco de suplentes con la Reserva, pero en la segunda mitad del 2021 llegó el tiempo de la titularidad casi indiscutida.

La llave para la continuidad es su posición, en la que no abundan futbolistas actualmente: es un '8' a la vieja usanza, de esos que recorren la banda, que en el siempre flexible sistema del Muñeco puede acercarse al centro para dar una mano en la recuperación, moverse como el puesto conocido como "interior" y hasta desbordar como extremo, siempre volcado a la derecha. Antes de su debut fue Juanjo Borrelli quien lo definió como "un volante con buena técnica que puede jugar por adentro o ir por afuera. Tiene mucha dinámica, precisión y firmeza en los pases. También ha jugado de delantero en Infantiles e Inferiores, por eso tiene llegada y mucho panorama a la hora de jugar. Es un jugador completo y con mucha proyección".

Pero no solo Gallardo se mostró impresionado con su juego: Simón formó parte de aquella citación de Lionel Scaloni a la Selección argentina para los partidos por Eliminatorias ante Uruguay y Brasil, junto a otros proyectos del fútbol local. Si bien no estuvo en el banco de suplentes, se dio el lujo de trabajar a la par de Lionel Messi y los campeones de América. Anteriormente había estado presente tanto en el Sudamericano Sub 17 como en el Mundial de la categoría, en el año 2019.

CONTRATO Y CLÁUSULA DE RESCISIÓN

Apenas dos meses después de su debut, el juvenil firmó su primer contrato con el Millonario. La cláusula, pese a tener un puñado de partidos en Primera y tan solo 18 años, demostró la enorme confianza que había sobre él: 20 millones de dólares. Un año más tarde, en enero del 2022, fue renovado con una mejora salarial y se extiende hasta diciembre del 2024.

RUMORES DE MERCADO

A finales de febrero del 2022, luego de sus buenos rendimientos, el nombre de Santiago Simón apareció en los medios catalanes: según el diario Sport de Barcelona, Xavi observa atentamente el desempeño del juvenil, como apuesta a futuro del club blaugrana. Pero no solo es el Barça el interesado, ya que también Betis y Sevilla lo agendaron para continuar el seguimiento.

De todas maneras, la millonaria venta de Julián Álvarez le permite a River respirar tranquilo en cuanto a su economía y no tiene interés en venderlo hasta que se consolide por completo en el equipo.