La artista 'dance' actuará en los prolegómenos del partido decisivo por el título copero entre Real Madrid y Osasuna.

Las finales de los torneos de fútbol cada vez ponen más énfasis en convertir los instantes previos al partido en un auténtico show. Las actuaciones musicales son ya una costumbre implementada en las finales de las competiciones futbolísticas más importantes. La Copa del Rey no es una excepción y, por ello, en su programación previa al duelo entre Real Madrid y Osasuna contará con una cantante del panorama nacional como es Romy Low.

Quién es Romy Low y por qué canta en la final de la Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: de qué equipo es, historia y canciones más famosas

Conocida por ser, en su momento, la revelación del 'dance' en España, saltó a la fama en 2010 con su canción "Blow me up". Aunque fue años más tarde cuando tuvo uno de sus momentos de mayor éxito. En 2017, se presentó al programa "Objetivo Eurovision" con el fin de representar a nuestro país en el certamen.

Lo hizo con la canción "In love". No obstante, no fue la elegida para viajar a Ucrania. Este sábado, se subirá al escenario para amenizar la previa de la final de la Copa del Rey en La Cartuja en un partido que reúne al Real Madrid y al Osasuna.