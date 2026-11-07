¿Quién es Rojas, el árbitro del duelo entre Barcelona y Atlético que no concedió el penalti a Mbappé pese a la sangre?

El comité de árbitros anunció la designación del colegiado español Javier Alberola Rojas para dirigir el esperado duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, previsto para mañana domingo, en el marco de LaLiga, un partido de gran trascendencia en la lucha por el liderato.

Según el diario "Mundo Deportivo", el árbitro Javier Iglesias Villanueva se encargará de la labor del videoarbitraje (VAR), en la segunda designación arbitral destacada de esta temporada.

Alberola Rojas tiene 34 años, es natural de Ciudad Real y se considera uno de los árbitros emergentes más destacados del fútbol español, después de debutar recientemente en la Liga de Campeones de Europa, pese a formar parte del primer grupo de árbitros de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

Dirige el gran duelo entre Barcelona y Atlético por primera vez

El partido de mañana será la séptima aparición del árbitro en LaLiga durante la presente temporada, y supone además el primer enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Barcelona que dirige en su trayectoria en Primera División.

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Alberola Rojas ya ha dirigido 21 partidos del Atlético de Madrid en LaLiga, en los que el equipo logró 12 victorias frente a cuatro empates y cinco derrotas. El último partido que dirigió al conjunto madrileño fue ante el Sevilla en la tercera jornada de la presente temporada, y terminó con victoria del Atlético por 3-1 en el estadio Sánchez-Pizjuán.

El mismo árbitro dirigió también la final de la Copa del Rey de 2026, que el Atlético de Madrid perdió ante la Real Sociedad en la tanda de penaltis, después de que el tiempo reglamentario y la prórroga finalizaran con empate a 2 en el estadio de La Cartuja.

En cuanto al Barcelona, Alberola Rojas ha dirigido 13 de sus partidos en la liga, en los que el conjunto catalán logró 10 victorias y dos empates, frente a una única derrota.

El último partido que dirigió al Barcelona fue el pasado febrero, cuando el equipo venció al Levante por tres goles a cero en el estadio Spotify Camp Nou, mientras que la única derrota se remonta al 20 de mayo de 2023, cuando cayó ante la Real Sociedad por 2-1 en su propio estadio.

Un episodio arbitral polémico

La designación de Alberola Rojas llega después de que su nombre quedara vinculado a un episodio arbitral que provocó la ira del Real Madrid la temporada pasada, cuando no señaló un penalti a favor del francés Kylian Mbappé en el duelo ante el Girona, una jugada que se convirtió en el centro de un amplio debate en los medios españoles y que reabrió el expediente de las decisiones arbitrales polémicas en LaLiga.

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El origen de la polémica se remonta al partido entre el Real Madrid y el Girona disputado en abril de 2026, que terminó con empate a un gol por bando, después de que los últimos minutos vivieran una jugada que suscitó numerosas protestas dentro del club blanco.

Durante el encuentro, Mbappé recibió un golpe en la cara dentro del área por parte del defensa brasileño Vitor Reis que le provocó una herida y una hemorragia sobre la ceja derecha, pero el árbitro Javier Alberola Rojas no señaló penalti a favor del Real Madrid, y tampoco intervino el árbitro del videoarbitraje para revisar y cambiar la decisión.

Álvaro Arbeloa, entonces entrenador del Real Madrid, consideró que su equipo mereció un penalti en aquella acción, y criticó además el mecanismo de tratamiento de algunas jugadas polémicas, en alusión al papel del videoarbitraje y a los límites de su intervención en las decisiones arbitrales.