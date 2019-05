¿Quién es Roberto Martínez, el español que entrena a Bélgica y suena para el Barcelona?

El español, que pasó 21 años en el fútbol británico como jugador primero y como entrenador después, llegó muy lejos con Bélgica en Rusia 2018.

Roberto Martínez (Balaguer, Lérida, , 13 de julio de 1973) suena con fuerza como uno de los entrenadores que podría recalar en el banquillo del si se marcha Erneso Valverde.

¿Pero quién es este catalán casi desconocido para ? Martínez despuntó en el filial del como jugador y debutó en 1993 en un partido ante el Atlético pero no se consolidó en la élite y decidió marcharse a en una época donde este viaje no era nada habitual. Se marchó junto a Jesús Seba e Isidro Díaz al Athletic, donde se les conoció como The three amigos. Permaneció allí durante 6 años antes de recalar en , Chester City y , donde empezó a ejercer como entrenador jugador.

Ya como técnico consiguió ascender con el equipo galés y regresó a Wigan, donde es considerado el mejor jugador de la historia, para sentarse en el banquillo, donde logró la permanencia en la Premier League dos temporada y ganó la en 2013 antes de dar el salto al , donde dirigió dos años con resultados dispares antes de asumir el rol de técnico de la Selección de .

En su experiencia en Bélgica, el destino lo puso a dirigir su primer partido con aquella selección europea justo ante España. No fue sencillo, y no porque el rival fuera su país de nacimiento. El 2 de septiembre de 2016, los gritos que desde el público recordaban al anterior seleccionador, Marc Wilmots, martillaron su cerebro. Y el de sus jugadores, que se fueron pitados tras el doblete de David Silva en el estreno de Julen Lopetegui con La Roja.

De cortar árboles, al Mundial de Rusia

"Tras la derrota, el equipo fue consciente de la situación y reaccionó para arreglar las cosas. Me impresionó que entre el público había mucho dolor y supe que había tomado la decisión acertada al venir. No quería dejar siete años de Premier League para ir a un ambiente donde ganar o perder no importara", reconocería después de aquel amistoso en declaraciones para El País. Martínez es un hombre de retos, y en 2018 tuvo uno grande.

El artículo sigue a continuación

Los Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco o Dries Mertens obligaban a hacer un buen papel en la cita rusa. Pero Martínez ya sabía lo que era hacer historia. La había hecho con el Wigan ganando el título de FA Cup en 2013, algo impensando para un club de esas dimensiones (curiosamente, ese mismo año perdería su plaza en la Premier League).

Los antecedentes inmediatos invitaban a soñar con una gran Bélgica en 2018: en el Grupo 8, lograron 9 victorias, un empate, no sufrieron ninguna derrota, marcaron 43 goles a favor y recibieron sólo 6. Una campaña casi perfecta. Su gusto por el fútbol ofensivo y de toque pero sin descuidar la faceta defensiva encajaron a la perfección en Bélgica para dar orden a todo el talento de esta generación.

Por eso Martínez, tras 21 años en el fútbol británico, primero como jugador (Wigan, Motherwell, Chester City) y después como entrenador (Swansea, Wigan, ), sabía que en Rusia no podría conformarse con poco y llegó a aspirar al título pero acabó como tercero tras caer en semifinales ante una que acabaría siendo la campeona.