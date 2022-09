Quién es Roberto Martínez, el entrenador y seleccionador de Bélgica: historia, estadísticas, de dónde es y en qué equipos ha entrenado

El técnico español se ha hecho un nombre tanto en Inglaterra con varios clubes y en el país belga, al que llevó hasta el tercer puesto en Rusia 2018.

Roberto Martínez no lo ha tenido fácil para conseguir un lugar de prestigio en los banquillos del fútbol de élite, y es que el actual seleccionador de Bélgica tuvo que emigrar a Inglaterra primero y ganarse un estatus como técnico dirigiendo a equipos que no estaban entre los mejores, como el Wigan o el Everton. Por lo cual, no se puede decir que nadie le haya regalado su presencia en el Mundial de Qatar 2022,

El catalán dirige al combinado belga desde 2016 tras obtener una gran experiencia dirigiendoy enfrentándose a numerosos jugadores del país en su periplo por la Premier League, como Romelu Lukaku, al que dirigió en Goodison Park.

Roberto Martínez dio sus primeros pasos como entrenador en Gales, cuando se hizo cargo del Swansey en la temporada 2007/2008. Su trayectoria empezó bien ya que consiguió ascender a la Segunda división del fútbol inglés. En la siguiente se quedó cerca de los playoffs e hizo una gran FA Cup al llegar a los octavos de final.

El Wigan le dio la oportunidad de estrenarse en la Premier League, un reto que solventó bastante bien hasta que el equipo perdió la categoría en la 2012/2013. Eso sí, la proeza de ganar la FA Cup al Manchester City en la final es algo que quedará para siempre.

El Everton fue su siguiente equipo, y con los toffees supo lo que es disputar competición europea: la Europa League en este caso. Con Lukaku, Mirallas y compañía realizó una gran primera campaña (2013/2014), pero las dos siguientes no se parecieron mucho: octavos de final en la UEL y undécima y duodécima posición.

Tras haber sido destituido de su cargo a pesar de tener contrato hasta 2019, Roberto Martínez emprendió el camino como seleccionador belga, lo cual era desconocido para él en ese momento. No obstante, el tiempo le ha ido dando la razón con su elección, como demostró el tercer puesto de Bélgica en Rusia 2018. Habrá que ver si algún día vuelve a dirigir un club.

Quién es Roberto Martínez: historia y de dónde es

Nacido en Balaguer (Lérida) en julio de 1973, Roberto Martínez fue un jugador formado en las categorías inferiores del club de su pueblo, el CF Balaguer, y que posteriormente jugó en el filial del Real Zaragoza. Debutó en Primera División con el conjunto maño, pero no logró consolidarse en el primer equipo y volvió al Balaguer.

Ante esa tesitura, decidió emprender una aventura en el extranjero con dos amigos que conoció en Zaragoza: Jesús Seba e Isidro Díaz. Wigan acogió a los tres y él se hizo un nombre en el club durante las seis temporadas que jugó allí. Más tarde pasó por otros equipos británicos como el Motherwell (Escocia), Walsall (Inglaterra), Swansey y Chester. Hay que decir que en el Swansey terminó de jugador-entrenador la campaña 2006/2007.

¿Cuántos títulos ha conseguido Roberto Martínez?

El palmarés de Roberto Martínez como jugador fue el siguiente:

2 Copas de Gales

2 Football League Trophy

1 Football League Third Division

¿Cuáles son los logros de Roberto Martínez?

Roberto Martínez fue campeón de la FA Cup con el Wigan, un equipo que acabó descendiendo a la Segunda División de Inglaterra (2012/2013) pero que derrotó en la gran final de Wembley al Manchester City, vigente campeón de la Premier League por aquel entonces. Además, llevó a Bélgica al tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018 y al primer puesto del ránking FIFA

¿A qué otros equipos entrenó Roberto Martínez?

Swansey (2006-2009)

Wigan (2009-2013)

Everton (2013-2016)

Bélgica (2016-actualidad)

Palmarés de Roberto Martínez como entrenador