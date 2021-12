Ya sin Lionel Messi en su plantilla, el FC Barcelona atraviesa un período de renovaciones. De cambios. Y uno de ellos parece haber llegado para quedarse. En ese sentido, merece la pena conocer un poco más a Nico González, el prometedor mediocampista que debutó el domingo 15 de agosto ante la Real Sociedad.

🔁 Minuto 83. Doble cambio en el Barça:



🔼 R. Araujo y Nico

🔽 Eric y Sergio



Debut oficial de Nico 👏 #BarçaRealSociedad

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2021

Quién es Nico González, el hijo del exdeportivista Fran que debutó en el FC Barcelona

Nico González es hijo del reconocido ex jugador del Deportivo La Coruña Fran González (capitán del famoso Súper Depor), y nació el 3 de enero de 2002. Juega de pivote y debutó con el primer equipo del Barça el domingo 15 de agosto en un partido contra la Real Sociedad , encuentro que los catalanes ganaron por 4-2 y que marcó el inicio de la Era post-Messi en el Camp Nou .

El debut ante la Real Sociedad

Con el número 28 en la espalda, Nico ingresó al terreno sustituyendo a Sergio Busquets en el minuto 83. En su primera acción de juego, y después de una dudosa falta, el joven de 19 años fue amonestado. Esa infracción derivó en el 3-2 parcial de la Real, obra de Mikel Oyarzabal. En este compromiso, Nico tuvo una precisión de pase del 100%, ya que dio bien los 6 que intentó (4 de ellos en campo contrario), según datos de Opta.

Koeman: "Nico da ritmo e intensidad"

"Es muy joven, ha dado el paso al primer equipo. Da ritmo, intensidad... Va a aprender mucho. Si tenemos problemas en la medular sabemos que tenemos un pivote en el que confiar. Es importante confiar en los jóvenes", dijo Ronald Koeman en la rueda de prensa posterior al Barça 4-2 Real Sociedad.

Cómo juega Nico González

González ha crecido en La Masía y llamó la atención de Koeman la temporada pasada jugando en el Barça B. Por eso no sorprendió que Nico tuviera minutos en la pretemporada del primer equipo en la campaña 2021-22. Muchos le ven como el sustituto natural de un Sergio Busquets que seguirá siendo titular pero que en no muchos años dejará de serlo. Quienes elogian la figura de Nico González destacan el hecho de poder jugar cualquier posición del centro del campo, incluso en un doble pivote junto al propio Busquets y ser capaz de no ocupar los espacios del compañero.