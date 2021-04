¿Quién es Miguel Gutiérrez, el jugador del Real Madrid que debuta contra el Cádiz?

Este miércoles 21 de abril ha llegado el primer gran momento de un lateral izquierdo en el que hay puestas muchas esperanzas en el club.

En Pinto, a unos 624 kilómetros de Getafe, para Paco, Aurora, Ignacio y Woody en el Carranza no se jugaba un Cádiz-Real Madrid de Liga, sino una final de Champions, su Champions particular. El padre, la madre, el hermano y el perro de Miguel Gutiérrez (Madrid, 27-07-2001) miraban a la tele poseídos por los nervios. Con el 35 a la espalda, en el minuto 74 del partido y en sustitución de Marcelo, acababa su tensa espera, y no sólo la de esta noche: la de muchos años esperando para ver el debut oficial como madridista del pequeño de la familia. Antes, en la Audi Cup el 31 de julio de 2019, se había convertido contra el Fenerbahçe en el Allianz Stadium en el primer canterano del siglo XXI en estrenarse con el primer equipo, pero eso ya sabía a poco.

Llegado del Getafe, el viaje hacia el sueño de Miguel Gutiérrez empezó en 2011, en el Alevín B blanco, y continuó por el Alevín B, los dos infantiles, los dos cadetes y los dos juveniles, saltando desde el A al Castilla en 2020. En cada etapa no sólo confirmó la fe que hay en el club en él, la aumentó. Es, de hecho, de esos tres o cuatro jugadores que en los despachos señalan como ejemplos de formación, evolución y posibilidades de hacer carrera con los mayores. En marzo de 2020, por ello, se le renovó hasta 2024, aunque ahora su futuro es incierto...

Campeón de la Youth League con el Juvenil de Raúl

Para muestra del potencial del chico, su influencia en la Youth League conquistada el pasado agosto con Raúl a los mandos: Miguel, capitán en cinco jornadas, disputó 784 minutos (87,11% del total) enseñando solvencia atrás, amplio recorrido y buen manejo en los metros finales, con cuatro goles, tres de ellos en cuartos, semifinales y final. "Me incorporo con peligro al ataque", se resume él mismo en la web del Madrid, donde se destaca que también es campeón de Europa Sub-19 con España o cómo "saca el balón desde atrás y aporta muchas soluciones cuando el juego está atascado"; "sin descuidar su posición", se puntualiza.

Miguel Gutiérrez, el canterano más normal

Otro de los puntos fuertes de Miguel Gutiérrez es su madurez. Responsable, está en segundo de la carrera Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), con todas las asignaturas aprobadas. En ese estilo, no tiene tatuajes o piercings y se junta con sus amigos de siempre. Es, además, una persona de carácter familiar. Hay un gesto, de hecho, que caló entre los suyos: hace tres años, con su abuelo Ignacio con graves problemas de salud, se apresuró a marcar un gol y dedicárselo. Esa celebración con la persona que tantas y tantas tardes le había llevado a la ciudad deportiva fue la emocionante despedida de una figura a la que le prometió esta conquista y sin la que seguramente no estaría donde se encuentra hoy.