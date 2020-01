¿Quién es Matheus Fernandes, la joven promesa que busca el Barcelona?

Nació en Río de Janeiro, tiene 21 años y juega en el Palmeiras desde diciembre de 2018. Su puesto: centrocampista.

El ya puso los ojos en su juego y quiere poner ahora el dinero para su fichaje. Matheus Fernandes Siqueira es el nombre completo de este futbolista que empezó a sonar en la institución azulgrana. ¿Quién es? ¿Cómo juega? Las preguntas empiezan a ser desveladas…

El Barça busca talento en Brasil y se fija en Matheus Fernandes

Nació en Río de Janeiro, el 30 de junio de 1998. Con apenas 21 años, no sólo sigue siendo una gran promesa del fútbol brasileño, sino que, además, ya es una realidad. Desde diciembre de 2018 se destaca en el Palmeiras (su contrato vence a finales de 2023), su actual equipo, luego de iniciar su carrera profesional en el Botafogo.

Su posición: centrocampista, con una gran capacidad defensiva y con bastante calidad para iniciar una ofensiva. No son pocos los que comparan sus condiciones con las de Sergio Busquets. ¿Un posible reemplazante del catalán? El tiempo dirá…

Su altura es otro detalle especial: mide 183 centímetros, número que no está mal para el juego aéreo. Su mejor pie: el derecho. Además, en su currículum, ya participó en el seleccionado Sub 17 y el Sub 20 de su país.