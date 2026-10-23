¿Quién es? La estrella del Trabzonspor sufre un accidente de tráfico

El camerunés André Onana, portero del Trabzonspor, salió ileso de un accidente de tráfico en el que se vieron implicados varios vehículos en el norte de Turquía, tras el partido de su equipo en la Conference League, este jueves.

La agencia de noticias Reuters informó de que Onana, cedido por el Manchester United, conducía su coche de regreso a casa en compañía de su familia, tras la victoria por 2-0 sobre el Hearts escocés, cuando se produjo el accidente en la zona de Yomra, perteneciente a la ciudad de Trabzon, según indicó el sitio web 61saat.

El informe señaló que otro vehículo colisionó con el coche de Onana por detrás, lo que provocó que este saliera despedido y chocara contra un vehículo que se encontraba delante.

Onana y los miembros de su familia salieron ilesos del accidente, sin sufrir ningún daño, mientras que los responsables del club turco se dirigieron al lugar del accidente para interesarse por su estado.





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El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, confirmó que Onana se encuentra en buen estado tras el accidente, según informaciones de los medios.

El guardameta se incorporó al club turco en calidad de cedido procedente del Manchester United en 2025.



