¿Quién es la esposa de Hirving Lozano?

Pese a tener 24 años, el jugador de la Selección mexicana ya tiene dos hijos y seis años de matrimonio.

Hirving 'Chucky' Lozano a pesar de ser una joven figura del y de la Selección mexicana mantiene un perfil bajo en comparación de otras estrellas del futbol.

Zondag op FOX Sports 1: de première van de documentaire 'Het ware gezicht van Chucky Lozano'. @HirvingLozano70



Kijken dus! 🇲🇽 pic.twitter.com/RmY9a0OPxA — PSV (@PSV) 21 de diciembre de 2017

La vida personal del delantero se mantiene muy al margen de su carrera. Pocos saben que a sus 24 años está casado con Ana Obregón y son padres de dos hijos: una niña que nació en el 2014 de nombre Ana y el segundo que recibió en abril de 2017.

Se conocieron en con quien contrajo matrimonio poco antes de debutar como profesional ( 2014, cuando tenía 18 años ). "También me ponen a lavar los trastes, trapear, barrer. Sí me gusta la cocina, pero no sé guisar”, confesó en una entrevista al diario Esto.

Ana confirmó: “En todos los guisos mete mano, le mueve, le quita. En todo”. Lozano disfruta estar en su casa, por eso no se ha visto involucrado en escándalos ni ha sido captado saliendo con modelos o actrices como acostumbran otro tipo de jugadores.

Uno de los tres mejores trofeos de mi vida @RaniazulOpp pic.twitter.com/aveIxVWPKR — Hirving Lozano (@HirvingLozano70) 27 de abril de 2017

Toda esa estabilidad en su vida familiar se refleja en la cancha. "Es un muchacho ganador, ambicioso, pero todo esto es nuevo para él. Lo importante es Anita y sus dos hijos, eso es muy importante para él en este proceso", señaló Jesús Martínez Patiño, dueño de los Tuzos del Pachuca.

La familia es tan importante para el Chucky que en 2017 su fichaje al futbol europeo tuvo que esperar hasta verano por el nacimiento de su segundo hijo, según trascendió a la prensa.