¿Quién es Julio Bascuñán, el árbitro que dirigirá el Qatar - Argentina de Copa América?

El colegiado chileno viene de ser el juez de Brasil - Venezuela, un partido con mucha intervención del VAR; desquició a Messi echando a Dybala.

El chileno Julio Bascuñán es el árbitro designado por la Conmebol para dirigir el último partido de en el Grupo B de la , que enfrentará a la Albiceleste con Qatar el próximo domingo.

Bascuñán es un árbitro con experiencia, ya que dirigió 237 partidos en la Primera División del fútbol chileno (mostró 1149 amarillas y 94 rojas, 33 por doble amonestación). Es internacional desde 2011, cuando empezó a trabajar en partidos de Copa Sudamericana (22 encuentros, 105 amarillas y 5 expulsiones, dos de forma directa), hasta debutar en dos años después (33 compromisos, 144 amarillas y 4 rojas directas). También dirigió dos partidos en la Copa América de 2016 (13 amarillas y 1 roja por doble amonestación), y uno en la Copa América de 2015 (el Argentina 1-0 , donde mostró 4 amarillas).

SUS LOGROS Y POLÉMICAS

El oriundo de Santiago fue el encargado de dirigir la última final de la Copa Libertadores de América en 2017, además cuenta con participaciones , las Copas Américas de 2015 y de 2016 en el Sudamericano Sub17 en 2015 y en el Mundial Sub20 en 2017.

Dentro de su historial también aparece haber sacado de quicio a Lionel Messi. En septiembre de 2016, Bascuñán fue el árbitro en Argentina- , duelo llevado a cabo en Mendoza. Esa noche expulsó a Paulo Dybala por doble amarilla, en el que fue el primer juego como titular del delantero de . El hombre de no pudo contener su furia y le manifestó su descontento al chileno a la cara y luego a las cámaras: "No pudimos hacer el juego que pretendimos porque el árbitro no nos dejó. No es la primera vez que nos deja con diez jugadores".

El trasandino también fue quien impartió justicia entre Argentina y , en el Monumental. Ese día, no sancionó un penal ante una falta a Carlos Tevez.

En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de 2017 entre Nacional y Botafogo, el juez omitió sancionar un claro penal a favor del conjunto uruguayo, por una evidente mano de un futbolista del club brasileño.

Además, fue uno de los elegidos para el Mundial de 2018, pero no dirigió ningún encuentro en la competencia (fue cuarto árbitro en cinco partidos, uno de ellos Argentina - , en octavos).

En la actual edición de la Copa América, dirigió el - de la segunda fecha del Grupo A, que contó con muchísima participación del VAR.