Quién es Julián Álvarez, la joya de River que quiere explotar en el 2019

Con apenas 18 años, el pibe ingresó en la final de la Copa ante Boca, fue titular en el Mundial de Clubes y comenzará el año en el Sub 20.

Marcelo Gallardo ya había hecho dos cambios durante los 90 minutos y tenía dos más para el suplementario en el Santiago Bernabéu. Lo que nadie esperaba era que el primer llamado fuera para Julián Álvarez, el juvenil de apenas 18 años, quien tenía la responsabilidad de entrar con la número 9 en su espalda y el partido aún empatado. Días antes, el Muñeco había charlado casi media hora con él en un entrenamiento, por lo que se pensó que hasta podía ser titular. El final de la película ya es conocido y el pibe estuvo en el campo de juego durante la corrida del Pity Martínez para sellar el título.

Días más tarde, en el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes, fue titular ante Kashima Antlers y estuvo cerca de convertir. Y, simultáneamente, se conocía su convocatoria para la Selección argentina Sub 20 que jugará el Sudamericano en Chile. Así, el cordobés cierra un año de ensueño que no hace más que prometer mayor relevancia de cara al 2019.

Nacido el 31 de enero del año 2000 en Calchín, un pueblo minúsculo del interior de la provincia de Córdoba, la "Araña" acumula muchas experiencias en su corta carrera: a los 11 pasó pruebas para River y Boca, pero en esta última lo vio un ojeador de Real Madrid que lo llevó a España a probar suerte. También lo llamó Jorge Messi para acercarse a Barcelona, pero le había dado su palabra al Merengue. Sin embargo, chocó con la política de incorporar jugadores recién a los 13 años y, por sobre todo, no querer alejarse de sus padres . Era un nene que se volvió a su ciudad natal, pero con la satisfacción de haber vestido la camiseta de la Casa Blanca.

La gran oportunidad llegaría antes de cumplir los 16, cuando decidió mudarse a Buenos Aires, hospedarse en la pensión de River (club del que era hincha) y comenzar su camino goleador: a puro grito se destacó en la séptima, saltó a sexta y duró poco hasta que Luigi Villalba lo convocó para sumarse a la Reserva. El 2018 fue el más vertiginoso: se ganó su primer contrato hasta 2021 , con cláusula de 15 millones de euros , viajó a Rusia como sparring para entrenarse al lado de Lionel Messi y deslumbró a Gallardo, a punto tal que en julio, cuando se cerraron las modificaciones en la lista copera, se sumó en lugar de Marcelo Larrondo con la camiseta número 9.

"El Pipa" completa la trilogía de sobrenombres, en este caso por su similitud tanto de cara como futbolística con Lucas Alario , uno de los últimos grandes goleadores de la Banda. Sin embargo, su estatura (mide 1,70) le permite adaptarse a jugar por todo el frente de ataque, con Nacho Scocco como uno de los espejos donde mirarse en el plantel actual y Sebastián Driussi de los anteriores que tuvo muy cerca.

" Me gusta jugar y estar en contacto con el balón. Llego al gol por consecuencia del juego. Y eso me sale naturalmente y no me genera ningún tipo de presión ", dijo en una entrevista al sitio oficial del club, añadiendo que "no me obsesiona ser goleador, pero sé que al jugar de delantero o media punta tenés que convertir. Y más siendo delantero de River ".

¡Gol de River! Álvarez descuenta para los de Gallardo que pierden 2 a 1 con Talleres a los 32' del segundo tiempo. Miralo EN VIVO por TyC Sports y por TyC Sports Play: https://t.co/iXgeUkRtbm pic.twitter.com/Abt1HJwEel — TyC Sports (@TyCSports) 9 de septiembre de 2018

Sus primeros minutos en la Primera de River fueron en el amistoso ante Talleres de Córdoba que se jugó en septiembre, donde fue al banco, entró en lugar de Mora a los 16 minutos del segundo tiempo y a los 33 sacó un derechazo que se clavó en el ángulo de Caranta. A nivel oficial, su estreno fue en el encuentro por la fecha 10 de la Superliga contra Aldosivi el pasado 27 de octubre, ingresando en el complemento de nuevo por Mora. Apenas tres semanas después, el pibe de 18 años ocupó un lugar en el banco de suplentes de la ida de la final ante Boca. Y su primer partido como titular fue el domingo 2 de diciembre ante Gimnasia, ya que Gallardo decidió utilizar un equipo alternativo. Ahí, más allá de no convertir, fue uno de los mejores en el triunfo 3-1.

Con esta promesa cada vez más cerca de ser realidad, Gallardo sabe que no será necesario buscar delanteros para reforzarse. Álvarez es el futuro, pero ya casi es presente.