¿Quién es Jorge Carrascal? El 'Neymar colombiano' que llegó a River

El atacante cafetero llegó al Millonario tras dos años en Europa y Gallardo lo lleva de a poco: por ahora, el atacante suma ritmo en la Reserva.

A diferencia de otros equipos de la Superliga, River no se movió demasiado en el mercado de pases de verano y decidió apostar únicamente por reforzar los puestos de la cancha donde había perdido jugadores. Así, para cubrir la salida de Jonatan Maidana llegó Robert Rojas y para reemplazar al retirado Rodrigo Mora arribó Matías Suárez. En tanto, para suplir la baja más importante, la de Gonzalo Martínez, el Millonario decidió apostar por el poco conocido Jorge Carrascal, que llegó con el pesado apodo de ser conocido como el "Neymar colombiano".

En su llegada a Argentina, el habilidoso cafetero, de apenas 20 años , buscó bajarle la espuma al mote: "Es un apodo simpático, pero yo vengo a seguir creciendo en mi carrera, como todo futbolista. Es un apodo exagerado". Y, por ahora, no tuvo demasiadas chances de mostrar si la comparación es acertada: desde que firmó su contrato a préstamo por un año (por el que el club de Núñez pagó 500 mil euros), el atacante aún no fue considerado para el primer equipo por Marcelo Gallardo y recién disputó dos partidos en la Reserva -contra Rosario Central y Banfield-, en los que no logró destacarse demasiado. Frente al Taladro, incluso, salió reemplazado a los 22 minutos del complemento.

De todos modos, todo está dentro de lo planeado por el Muñeco, que no quiere apurar los tiempos del futbolista: "Carrascal es un jugador con mucho talento, un mediapunta que va a ser una alternativa . Tiene 20 años y va a venir para ver si podemos sumar una alternativa más con posibilidades de que se pueda meter lo más rápido posible en nuestra estructura y que el fútbol argentino no le lleve tanto tiempo de adaptación", explicó el DT cuando el colombiano todavía no se había sumado a los entrenamientos.

Gallardo sabe que, hasta ahora, todo le sucedió demasiado rápido al cafetero: en 2014 debutó como profesional con apenas 16 años, bajo las ordenes de Ricardo Lunari en Millonarios y dos años después, con sólo tres partidos disputados, fue transferido a Sevilla, que lo incorporó a su equipo filial. Después de jugar un único encuentro en un año el club andaluz, Carrascal pasó a Karpaty Lviv, donde finalmente consiguió continuidad.

En el fútbol ucraniano, el cafetero logró consolidarse como mediocampista ofensivo, se ganó un lugar entre los titulares y, a lo largo de los 38 partidos que disputó en dos temporadas, se convirtió en el líder del ataque del equipo. Además, Carrascal formó parte de la Selección Colombia Sub-17 y se perfila como una joya del fútbol cafetero. ¿Seguirá los pasos de Juan Fernando Quintero y Borré?