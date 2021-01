¿Quién es Ilaix Moriba, el centrocampista que puede debutar con el Barcelona en la Copa del Rey?

A la próxima bomba de la cantera azulgrana se le compara con el francés pero se fija en Busquets mientras sueña con unirse a su "hermano" Ansu.

Si al le dio igual la salida de Xavi Simons al el verano de 2019 fue porque en el vivero había otro centrocampista mejor. "Tenemos a Ilaix Moriba" insistían entonces desde la Masia. Se trata de un centrocampista al que muchos comparan con Paul Pogba por su gran despliegue físico, su encomiable visión de juego y su buen trato al balón, tres elementos que advierten el todocampista que puede llegar a ser dentro de no demasiado tiempo. Cumplió los diecisiete años en enero y acaba de dar el salto al filial después de que el Juvenil A se le quedara pequeño de forma precoz, pues se trata de un juvenil de segundo año, apenas. Y, sin embargo, ya juega contra los profesionales de .

Porque Ilaix es un jugador destinado a acabar en el primer equipo o así lo entienden los servicios técnicos del Barcelona, que en 2019 le daban un plazo de tres años para que pueda alcanzar el vestuario del Camp Nou y ya lo ha logrado. El centrocampista ya ha entrado en varias convocatorias con el primer equipo y el jueves puede debutar ante el Cornellà en los dieciseisavos de la .

La apuesta es muy firme, especialmente sin Simons, porque se trata del jugador que debe heredar el timón del primer equipo y el club azulgrana no reparó en gastos a la hora de asegurarse su continuidad , ofreciéndole un sueldo cercano a los dos millones de euros anuales y una cláusula de rescisión de 100 millones . Podría parecer mucho teniendo en cuenta su edad pero es que en el Barcelona no hay dudas con él y había que espantar los buitres que le planeaban sobre él, circunstancia que alargó las negociaciones con su agente Jonathan Barnett, el mismo que Gareth Bale, más de lo necesario.

La hora de Ilaix en el primer equipo

Pero Ilaix siempre supo lo que quiso . "Fue una situación larga, duró mucho, pero mi primera opción siempre fue quedarme. Yo esperé hasta el último minuto porque quería la oferta del Barça, la que hizo, por eso quería esperar sin importarme los otros clubs ya que me podía haber marchado antes pero preferí aguantar hasta el final". La confianza entre el club y el jugador es, en estos instantes, total .

Incluso Víctor Valdés recibió algún que otro toque desde arriba por no darle suficientes minutos mientras fue el entrenador de aquel Juvenil A en el que también estaba su gran amigo y "hermano", según hablan el uno del otro, Ansu Fati. Son las dos perlas de la cantera desde que llegaran procedentes de sus respectivos países de origen. Ilaix lo hizo desde Guinea Conakry en 2003 y no tardó en llamar la atención del , que le incorporó para cambiar de camiseta en 2010 e ingresar en un Barcelona del que ya no se ha movido ni se espera que lo haga. Porque su perfil es exactamente lo que el club quiere para su centro del campo : un jugador box-to-box , capaz de realizar un gran despliegue físico pero también dotado de la envidiada técnica y visión de juego que enseña la Masia.

Esta temporada ya ha marcado auténticos golazos que sintetizan sus mejores virtudes y el 9 de julio de 2019 debutó con el filial de Francesc García Pimienta, con el que ha venido jugando con cierta regularidad. "Tengo que aprovechar cada minuto aquí, en el Juvenil y si puede ser un día en el primer equipo, también lo aprovecharé" ha avisado. Ni siquiera la situación de pandemia global ha modificado ni un ápice las perspectivas de futuro del centrocampista. "Mi sueño es estar al lado de Messi, Busquets y todos ellos, a ver si tengo la oportunidad de entrenar o de jugar un partido" ha explicado en ocasiones a los medios del club.

💙♥️ Primera convocatoria con el primer equipo para Ilaix 😁 pic.twitter.com/EPg3jlJoC2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 8, 2021

Koeman llama a su puerta

Porque él lo que quiere es parecerse a Busquets, no a Pogba ."Todo el mundo me dice que me parezco a Pogba y debo decir que me gusta" pero "Busquets e Iniesta fueron los que hicieron que yo jugara en el centro del campo" ha reconocido. Y a fe que sigue sus pasos. De momento, ante el ha entrado en la lista de convocados del primer equipo por primera vez en su vida y aspira a debutar en Los Cármenes a poco que el holandés le dé la oportunidad. Su hora está cerca.