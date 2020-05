¿Quién es Fali, el jugador del Cádiz que se niega a entrenarse y jugar por el coronavirus?

El central valenciano asegura que no tiene ninguna intención de volver con su equipo, ya que teme por su salud y por la de los suyos.

La crisis del COVID-19, conocido coloquialmente como coronavirus, está azotando al mundo, pero poco a poco se empieza a ver la luz. En el fútbol, algunas grandes ligas ya han comenzado esta 'nueva' rutina, en la que los futbolistas se someterán a test para descartar la enfermedad y posteriormente volverán a los entrenamientos. Sin embargo, en el fútbol español está el caso de un jugador que se niega a entrenar y jugar hasta que la epidemia pase, alegando que "tiene miedo, la salud es lo más importante y no quiere ponerse en riesgo él ni a sus seres queridos".

Rafael Jiménez Jarque, conocido como 'Fali', es un jugador español nacido el 12 de agosto de 1993 en y que se desenvuelve como defensa central. Pertenece al , equipo líder de SmartBank en el momento que la competición tuvo que parar a causa del coronavirus. Fali es uno de los puntales del equipo gaditano, con el que esta temporada ha jugado 24 encuentros y en los que consiguió marcar un gol.

Fali salió de la cantera del , aunque se marchó muy pronto al Catarroja, equipo de categoría regional valenciano. De ahí pasó a la cantera del , jugando en el equipo juvenil y en el B. Fali también se ha enfundado las camisetas de Valencia, B y de Tarragona, equipo del que llegó en propiedad al Cádiz en el pasado mercado veraniego.

Las últimas declaraciones del futbolista cayeron como una auténtica bomba, llegando incluso a insinuar que estaba dispuesto a retirarse de la práctica del fútbol. Si no me quieren en el fútbol, intentaré buscar un trabajo de lo que sea. Si en otro trabajo tengo riesgos tampoco trabajaré. Me estoy apretando los pantalones, tengo un poco de dinero ahorrado. No voy a volver a jugar y no cobraré porque no lo merezco", aseguró tajantemente el central a Radio Marca.