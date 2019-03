Quién es Fabrizio Tavano, el mexicano-italiano que la rompe en el Auckland City

Fabrizio Tavano ha hecho carrera en el futbol de Nueva Zelanda, al que fichó en febrero del 2016.

A la distancia, Fabrizio Tavano intenta poner en alto el nombre de México. Con 25 años, es uno de los futbolistas más destacados del Auckland City, club de Nueva Zelanda con el que destacó esta semana ante el Tupapa Maraerenga FC.

El mediocampista capitalino, con ascendencia italiana, fue partícipe del encuentro de fase de grupos de la Liga de Campeones de Oceania, donde marcó tres goles con Auckland en la goleada por 15-0 en el Estadio Lawson Tama.

Tavano no tuvo suerte en la Liga MX con Santos Laguna y Tigres. Con los laguneros jugó para la categoría Sub 20, mientras que con los Universitarios probó fortuna por dos partidos con el equipo de Segunda División.

“En Santos estuve dos años y medio, y aunque entrenaba todos los días en el cuadro del primer equipo no había oportunidad de jugar cada fin de semana con ellos debido al basto plantel que tienen con extranjeros. Ahí se dio mi primera salida al Auckland City, donde después de jugar el Mundial de Clubes, Tigres me contrata explicándome que ahí sí tendría oportunidad, pero la historia no fue tan diferente, tampoco pude jugar y después de un año y medio volví a buscar mi salida a Nueva Zelanda”, declaró Tavano en 2018 a Reporte Índigo.

Fabrizio conoce lo que es alcanzar la gloria en Oceania, pues ha levantado títulos de la Liga de Campeones de Oceanía (2), Premiership de Nueva Zelanda (2), Charity Cup (1) y Copa Presidente de la Confederación de Oceanía.

En medio de una ola de naturalizados que levantan la mano para Selección, aparece con Tavano una opción en el panorama para la delantera tricolor.