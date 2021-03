Quién es el Príncipe de Johor, el millonario que podría comprar el Valencia y qué relación tiene con Peter Lim

Tunku Ismail es el heredero primero al trono de Johor y ha causado mucho revuelo en la ciudad al hablar sobre el club en su cuenta de Instagram.

Tunku Ismail, Príncipe del Sultanato de Johor, ha hecho saltar todos los rumores en Valencia a raíz de una serie de publicaciones en Instagram donde deja bien a las claras su intención de llegar al club, propiedad de su íntimo amigo Peter Lim. Dichas publicaciones abrieron la caja de pandora en la ciudad del Turia y han dado motivo a la especulación por parte de prensa y aficionados.

¿Quién es el Príncipe de Johor?

Su nombre completo es Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar ibni Sultan Ibrahim Ismail y es el heredero y primero en la línea de sucesión al trono de Johor. Johor es un Sultanato muy próximo a Singapur, lugar de nacimiento y donde reside Peter Lim, actual máximo accionista del Valencia. Nacido en 1984, casado y con tres hijos, cuenta con una incalculable fortuna. Johor es uno de los sultanatos más ricos de los 13 estados que componen Malasia. Para hacernos una idea, entre los caprichos de Ibrahim Iskandar, padre de Tunku y Sultán de Johor están un avión Boeing 737, valorado en 90 millones de euros o la flota real de vehículos, que cuenta con más de 300, entre los que se encuentran marcas como Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin o BMW, todos ellos de altísima gama. Pero la más extravagante adquisición fue una réplica a tamaño real del troncomóvil de los Picapiedra, que el Sultán mandó construir.

Su relación con Peter Lim

Tunku y Peter Lim son viejos amigos, pues se conocen desde hace muchos años debido a la estrecha amistad del máximo accionista del Valencia con el Sultán Ibrahim Iskandar. Tunku es un apasionado del fútbol y ya se le ha visto una vez en Valencia. Fue en 2016 y estuvo invitado en el palco de Mestalla en el encuentro ante el FC Barcelona. En aquella ocasión se le pudo ver junto a Anil Murthy y Joey Lim, actual director general del club.

HRH Crown Prince Of Johor invited as guest of Honour by Valencia to watch La Liga Match between Valencia and Barcelona at Mestalla Stadium. pic.twitter.com/k6sJ4NOkhY — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) October 23, 2016

Sus publicaciones en Instagram han caído como una bomba en Valencia

El 1 de marzo, mediada la tarde en España, el Príncipe de Johor comenzó a realizar una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. Además de simple opinión, incluyó números financieros en estas publicaciones y también un dossier del Valencia. Además, emplazaba al mes de junio con una misteriosa publicación.

"1º. No soy un empresario. Soy un Príncipe.

2º. El dinero no me motiva. La gloria y hacer historia me motivan.

3º. No es un secreto que me encanta el fútbol. Soy un apasionado.

4º. No soy nuevo en el fútbol. He creado un club (Johor Tigers) que ha pasado de estar cada año luchando para no descender a ser un campeón dominante. He ganado 16 títulos en 8 años. Somos el club más grande del sudeste de Asia y uno de los más grandes de Asia.

5º Quiero expandir mi Imperio, abrir mis alas y buscar nuevos desafíos.

Por último pero no por ello menos importante. No soy alguien que vaya a cambiar el escudo del club o vuestra tradición. Como he dicho antes, soy de la Realeza, no un empresario. Estoy aquí por la Gloria, el Éxito y la Historia. ¿Qué necesita el Valencia? Necesita alguien que sepa sobre fútbol, hambriento de éxito, apasionado y que entienda como de Grande el Valencia es como Club. El primer paso. Necesitamos gente de fútbol en el club. Punto final".

Y por último, terminó con la frase más enigmática de todas:

"Junio, otro nivel. El éxito se logra avanzando, no retrocediendo"