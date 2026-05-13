¿Quién es el jugador más joven en la historia de la Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. Reunirá a los mejores jugadores del mundo en busca del título.

Además de estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se esperan jóvenes talentos como Lamine Yamal, Estevao y Yan Diomande, quienes buscan brillar y confirmar su condición de prodigios.

¿Quién es el jugador masculino más joven en la historia de la Copa Mundial de la FIFA?

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El jugador más joven en disputar un partido de la Copa del Mundo fue Norman Whiteside. Con 17 años y 41 días, el entonces futbolista del Manchester United debutó con Irlanda del Norte ante Yugoslavia en el Mundial de España 1982.

Superó el récord de Pelé y admitió que su debut generó gran revuelo.

«Cuando Billy [Bingham] anunció el equipo, los medios de todo el mundo se abalanzaron sobre nuestro hotel», recordó en FIFA.com. «Fue como cuando David Beckham llegó al LA Galaxy y medio campo estaba lleno de cámaras. Yo iba a batir el récord de Pelé.

Nunca había hablado con la prensa internacional y, aunque hoy los jóvenes reciben algo de preparación, nosotros no teníamos nada. En el hotel me enfrenté a 200 personas que me hacían preguntas. Todo era nuevo para mí. Después del partido Pelé me envió un breve vídeo: “Norman, felicidades; espero que sigas adelante y ganes tres Mundiales como yo”. No paraba de reír, fue divertidísimo».

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Además, Whiteside vio una amarilla ante Yugoslavia, convirtiéndose en el jugador más joven en recibirla en un Mundial. «Fui el único amonestado, ¡así que también soy el más joven en recibir una tarjeta en un Mundial! Me dejé llevar por el entusiasmo», admitió.

Irlanda del Norte avanzó hasta cuartos de final tras vencer 1-0 a España, pero Francia la eliminó 4-1.

No marcó en 1982, pero sí lo hizo en 1986 y recibió un obsequio muy especial por ese gol.

«En cada torneo regalan diez relojes por los diez goles más rápidos», explicó. «Fui el noveno goleador más rápido en el Mundial de México y no me lo he quitado del brazo desde ese día. Puede que solo valga 200 libras, pero no me preocupan tus Rolex ni todo eso: yo tengo este».

Con el Manchester United sumó más títulos y marcó un recordado gol de victoria ante el Everton en la final de la FA Cup de 1985. Sin embargo, menos de diez años después de su debut mundialista debió retirarse por persistentes lesiones de rodilla.

Clasificación Jugador Edad Torneo 1. Norman Whiteside Irlanda del Norte vs. Yugoslavia 17 años y 41 días Copa Mundial de la FIFA 1982 2. Samuel Eto'o Camerún vs. Italia 17 años y 99 días Copa del Mundo de 1998 3, Femi Opabunmi Nigeria contra Inglaterra 17 años y 101 días Copa del Mundo 2002 4. Salomon Olembe Camerún contra Austria 17 años y 185 días Copa del Mundo de 1998 5. Pelé Brasil contra la URSS 17 años y 235 días Copa del Mundo de 1958

¿Quién es la jugadora más joven de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA?

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La surcoreana Casey Phair batió el récord en 2023 al debutar con 16 años y 26 días en el Mundial Femenino. Sustituyó a una compañera en la derrota de Corea del Sur ante Colombia por 2-0 en Sídney.

Phair había sido convocada tras marcar cinco goles en solo dos partidos con la sub-17, y aún no pertenecía a ningún club: jugaba en una cantera de Estados Unidos.

El entrenador Colin Bell, tras el partido, explicó su decisión de debutar a Phair: «Es difícil para una jugadora, a cualquier edad, salir al campo con un 2-0 en contra y dejar huella. Quería darle esa oportunidad y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a toda la plantilla: estas jugadoras son el futuro.

Se ha ganado la oportunidad de jugar; ha entrenado muy bien. Necesitamos jugadoras fuertes, rápidas y con presencia física. Seguimos en la competición y aún podemos avanzar, pero necesitamos más intensidad. Necesitamos ese tipo de jugadoras en los clubes de Corea del Sur. Casey tiene velocidad y potencia; el resto del equipo debe seguir su ejemplo».

Corea del Sur perdió sus dos primeros partidos de grupo ante Marruecos y Colombia en el Mundial y terminó última, pero salvó algo de orgullo al empatar 1-1 con Alemania, lo que también eliminó a las bicampeonas.

Tras el torneo, Phair se profesionalizó y firmó un contrato de tres años con el Angel City de la NWSL, convirtiéndose en la jugadora más joven de la historia del club.