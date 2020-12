Quién es Darío Sarmiento, el juvenil de Estudiantes que hizo arrodillar a Alejandro Sabella

Tiene edad de Sexta División, alterna entrenamientos con el colegio y debutó en octubre del 2019 a pura gambeta. Está a un paso de Manchester City.

“Aleluya” es tal vez la expresión de júbilo más utilizada en la Iglesia, presente en el Antiguo Testamento y repetida en ceremonias religiosas alrededor del mundo. “Hallelujah” es la palabra original, de origen hebreo, que en su traducción al castellano significaría “alabado sea Jah”. Y en , más precisamente en La Plata, fue el término con el que Alejandro Sabella, en una de sus últimas apariciones públicas, calificó a Darío Sarmiento: “Es esperanzador”, afirmó el recientemente fallecido exentrenador de Estudiantes y la Selección argentina cuando vio los primeros movimientos del joven futbolista, según narró él mismo en una entrevista para la plataforma EstudiantesPlay.

Pero no solo Pachorra fijó sus ojos en el adolescente que apenas lleva 12 partidos en primera: Pep Guardiola lo observó y pidió que avance para su contratación con Juan Sebastián Verón y Luciano Galletti, su representante. Y solo resta el anuncio oficial para una transferencia millonaria, que superará los 16 millones de euros, aunque se especula que el club platense reciba 9 millones y el resto estén sujetos a objetivos y una opción de compra de un 20% en caso de no ser transferido en determinado plazo. Al tratarse de un menor de edad, viajaría a en junio y ahí decidirá si se queda en el equipo juvenil o lo cede temporalmente a otro club del City Group.

Darío Ariel Sarmiento, como figura en su DNI, nació el 29 de marzo del 2003 en la localidad de Florencio Varela, a poco más de 30 kilómetros de La Plata. Con apenas 6 años ya jugaba al baby fútbol en Independiente, pero la distancia hasta el predio de entrenamiento del Rojo se transformó en un obstáculo y fue en ese momento que Rodrigo Fuentes, un vecino que jugaba en Quinta División, le consiguió una prueba en el Pincha. Mientras Juan Sebastián Verón levantaba la 2009 y 'Pachorra' preparaba el esquema que obligó el esfuerzo máximo del de Pep Guardiola en el , Dari convenció a los entrenadores de las infantiles.

Su ascenso por las juveniles del León fue meteórico. De hecho, a su edad debería formar parte del plantel de Sexta División. Pero Gabriel Milito decidió, el 5 de octubre del 2019, que su brillante talento no necesitaba de las categorías formativas y lo hizo debutar con 16 años, seis meses y seis días, después de dos encuentros donde se sentó en el banco de suplentes pero las condiciones del partido no eran las ideales para su ingreso. “Tiene las condiciones de un distinto, un jugador diferente”, advirtió el exdefensor de Barcelona para calificarlo.

Fue por esos días en que se produjo la primera y única polémica en la que se vio involucrado: cuando el DT y el club no aceptaron cederlo para que forme parte de la Selección argentina Sub 17 en la Copa del Mundo de , bajo la excusa de las necesidades del acotado plantel de Estudiantes. Más allá de la buena relación entre Pablo Aimar y Verón, además de la presencia de Alejandro Saggese (uno de sus formadores en el Pincha) en el cuerpo técnico Albiceleste, no dieron el brazo a torcer y el pibe se quedó sin Mundial.

Mediapunta que se recuesta por la derecha, que lleva la pelota pegada a su botín zurdo, que no duda en buscar la gambeta en velocidad, que no se atemoriza ante los rivales. La descripción podría ser sobre uno de sus ídolos, Lionel Messi, pero le corresponde a Sarmiento, que afirma que el otro modelo a seguir lo tuvo mucho más cerca hasta la suspensión del fútbol: Gastón Fernández, el delantero retirado durante la pandemia en el León. Y si de su atrevimiento se trata, el doble caño en el partido ante Deportivo Laferrere por la es el mejor ejemplo.

Pero más allá de cuestiones futbolísticas, hay una cuestión que sobresale de la misma forma que su talento: la educación. Como su nombre lo indica, Estudiantes es uno de los clubes modelo en Argentina y, bajo la presidencia de la Brujita Verón, quien asumió en el cargo en 2014 y fue reelecto tres años después, la premisa es muy clara: “El que no estudia, no juega”. De hecho, hasta se ha hecho presente en el Colegio y a través de las redes sociales para felicitar a los mejores alumnos. Y Sarmiento estuvo cerca de perderse un torneo con el seleccionado por una baja calificación.

"Antes no le daba importancia al colegio, ahora me doy cuenta que es útil y que en un futuro me va a servir”, dijo en una entrevista al sitio oficial del club antes de debutar. Y unos días después de aquel estreno se viralizaron las imágenes de su ingreso a la escuela, saludado por cada uno de sus compañeros.

9 de noviembre de 2019. Después de 14 años, Estudiantes vuelve a UNO, ese estadio que es un hogar para el pueblo Pincharrata. Sabella, campeón nacional como jugador y de América como entrenador, técnico que llevó a Argentina a la final del Mundial 2014, se pasea por el vestuario. Hasta que fija la mirada en un nene vestido de traje y se arrodilla. “¿Vos sos Sarmiento? Vas a ser crack, tenés que estar tranquilo y vivir el presente”.