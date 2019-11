¿Quién es Charlyn Corral? La delantera mexicana del Atlético de Madrid

La seleccionada nacional llegó para este torneo al Atleti, luego de un pasado brillante con el Levante.

El deporte femenino mexicano suele estar lleno de historias, así como destacadas futbolistas, que en ocasiones no ocupan la suficiente cantidad de reflectores, sea por tema de cultura o por desconocimiento.

Prueba de ello es la carrera de la mexicana Charlyn Corral, quien sin tener tanta atención de los medios de comunicación y afición tricolor, tuvo el rendimiento deportivo necesario con el para contratarse con el Atlético de Madrid de la Primera Iberdrola en .

En Goal te contamos más sobre la seleccionada nacional.

TRAYECTORIA

A nivel universitario, Corral pasó por la Universidad de Louisville en la NCAA, donde se graduó de la carrera de Science en Sports Administration, para después emprender su camino con el Merilappi United de Finlandia, Levante FC de España y el Atleti, con quienes juega desde esta temporada.

Además, forma parte de la Selección Mexicana con quienes se coronó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

¿A LA PAR DE HUGO?

Tal como lo hiciera Hugo Sánchez con el , Charlyn Corral ganó el premio Pichichi en España, este en dos ocasiones con las azulgranas.

“Estoy orgullosa de ser la primera mujer y el segundo mexicano Pichichi. Desgraciadamente esta temporada no logramos conseguir el segundo, pero me fui tranquila. Me parezco a Hugo Sánchez porque me gusta meter goles”, mencionó el verano en entrevista con JugoTV.