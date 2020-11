¿Quién es Augusto Aguirre, la nueva apuesta de Gallardo para la defensa de River?

Durante la reanudación del fútbol argentino y sus entrenamientos, una de las sorpresas en River fue la presencia de Augusto Aguirre, una joven promesa del semillero del Millonario, quien ya tuvo su debut en una derrota por 4 a 0 ante Talleres (año 2007).

El zaguero correntino, de 21 años, se formó como delantero en Boca Unidos, y se luce en la Reserva del conjunto de Núñez: no pasó desapercibido por el entrenador, quien buscará darle más partidos en la Primera del club, donde ya es uno más y tiene la dorsal número 26.

"Ponerse la camiseta, que Gallardo esté parado frente a vos y te dé la charla técnica, que tu familia te vea y lo disfrute, es impagable", declaró en su momento con el Sitio Oficial de River.

Este sábado 14 de noviembre, el defensor tendrá su oportunidad ante como marcador central, justo el puesto que dejó vacante Paulo Díaz, quien se encuentra disputando las Eliminatorias con . En 2018 había sufrido una rotura de ligamento lo que lo dejó durante mucho tiempo afuera, pero tendrá su chance en la Copa Liga Profesional de Fútbol.

