Aitor Ruibal, la cantera vuelve a ser la solución a los problemas del Betis

El extremo ha sido decisivo en los dos últimos partidos ante Osasuna y Villarreal y está devolviendo en el campo la confianza de Pellegrini.

En tiempos de paupérrimos momentos económicos el Rel siempre ha tirado de su cantera para que corriera el papel de salvadora de lo deportivo. Es una constante que siempre se ha venido repitiendo en momentos delicados de la entidad, como el que vive ahora. Joaquín, Arzu o Juanito, en 2000-01. Beñat o Cañitas, durante la temporada 2010-11. Dani Ceballos, en el ascenso de 2015, acompañado también por el debut de Fabián en esa temporada. Ahora ese rol lo está engendrando Aitor Rubial, que ya tiene un hueco más que indiscutible en el once de Manuel Pellegrini. El propio canterano lo está madurando y consiguiendo.

Ruibal está exprimiendo cada minuto de confianza que Manuel Pellegrini le ofrece. La semana pasada, en el triunfo ante , gozó de su primera titularidad. No era una plaza fácil por todo lo que envolvía el encuentro. Un Betis inmerso en una enorme duda en torno a la sapiencia del técnico chileno y a la valía de la plantilla. El ’24’ trazó un enorme desmarque para asistir a Borja Iglesias en el primer gol del choque y el de la temporada para el ‘Panda’. El conjunto verdiblanco encarriló el partido en esa acción y consiguió tres puntos vitales. Además, aportó trabajo y sacrificio en un campo en el que la climatología lo había encharcado.

Agarró fuerte la camiseta de titular en Pamplona y no la soltó contra el Villarreal. Pellegrini lo volvía a situar en banda derecha, confiado de la aportación que le podía dar al equipo. La primera parte no fue buena del cuadro heliopolitano en general, pero el entrenador no lo incluyó en los dos cambios que hizo al descanso, algo que incluso se hubiera visto natural. El interior respondió a los seis minutos de la reanudación. Golazo desde la frontal del área que significaba el empate para el Betis y el reparto de puntos definitivo.

El camino del catalán no ha sido sencillo. El 10 de enero de 2016 debutaba en el Betis Deportivo con Juan Merino, llegaba procedente del CE L´Hospitalet. Con el primer equipo del Real Betis lo hacía en diciembre de 2017, cuando Quique Setién lo saca frente al en el Villamarín. Esa misma temporada salía cedido al Cartagena, en .

La siguiente temporada iba a ser la que le serviría de punto de inflexión a la carrera del de Sallent de Llobregat. Durante la campaña 2018-19, el reclamaba su cesión para militar en Segunda División, anotando 11 goles en Liga, en 34 partidos. Sus números llamaron la atención de otro equipo madrileño, el , pero en esta ocasión para jugar en Primera División. Con la escuadra pepinera jugó 25 encuentros en Liga, sin la suerte de ver portería.

Esta temporada ha regresado a la disciplina verdiblanca convenciendo a Manuel Pellegrini y Antonio Cordón con su labor en pretemporada. Solo había jugado 87 minutos antes de ser titular frente a Osasuna, repartidos en cuatro partidos ( , , y Athletic). Salvo la visita a Vitoria, ninguno de esos choques era propicio para demostrar nada por como se desarrollaron. Por ello, la titularidad ante el conjunto rojillo se antojaba vital y el extremo no la desaprovechó. Un gol, una asistencia y cuatro puntos para su equipo saliendo desde el inicio. Los números a los que apela Ruibal para seguir siendo titular en el Betis de Pellegrini.