¿Quién dirige el arbitraje egipcio? La Federación de Fútbol destituye a la comisión de Óscar Ruiz

La Federación Egipcia de Fútbol ha disuelto la Comisión de Árbitros, encabezada por el colombiano Óscar Ruiz, para reorganizarla antes del inicio de la nueva temporada.

La Federación Egipcia de Fútbol ha confirmado la salida de la Comisión de Árbitros, encabezada por Óscar Ruiz y su comité técnico, agradeciendo su labor en la temporada pasada.

La Dirección de Árbitros asumirá la gestión de la Comisión de forma provisional hasta su reestructuración en la próxima reunión del Consejo de Administración, prevista antes de finales de julio.



La anterior Comisión de Árbitros estaba presidida por Óscar Ruiz e integrada por Wajih Ahmed, Jihad Grisha, Hayam Baraka y Sayed Murad, mientras que la Comisión Técnica la formaban Fahim Omar, Mohamed Al-Hanafi y Mohamed Youssef.

Durante la transición, Azab Hajjaj, director de la Dirección de Árbitros, asumirá la gestión de la comisión hasta el anuncio de su nueva composición.

Ruiz llegó al cargo en febrero del año pasado, propuesto por el italiano Pierluigi Collina.

Se baraja nombrar a un presidente egipcio, con Samir Othman, Yasser Abdel Raouf y Essam Abdel Fattah como candidatos principales.