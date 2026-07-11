El futuro de Isaac Babadi sigue sin definirse. El centrocampista de 21 años ya no está en el primer equipo del PSV y, según el Eindhovens Dagblad, puede marcharse.

El club busca traspasar a varios jugadores importantes y, además, deshacerse de quienes ya no entran en los planes.

Joël Drommel, Adamo Nagalo y Babadi ya no entran en los planes de Peter Bosz.

Según el periodista Rik Elfrink, Babadi cuenta con varios pretendientes: «En Austria y Suiza hay clubes con ambiciones europeas que han mostrado interés concreto, además de equipos neerlandeses que lo siguen de cerca».

«En julio, Babadi probablemente tomará una decisión, y el PSV está dispuesto a colaborar en el aspecto comercial», escribió el periodista.

Ya no participa en la pretemporada del PSV 1. El que fuera una gran promesa de Nimega tiene contrato hasta mediados de 2028 y, según Transfermarkt, su valor es de solo 1,5 millones de euros.

Hasta ahora ha disputado 35 partidos oficiales con el primer equipo, en los que marcó tres goles y dio una asistencia.