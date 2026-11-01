Federico Valverde Federico Valverde se ha impuesto como una opción fija en la posición de lateral derecho del Real Madrid, después de mantener un gran nivel en esa demarcación, pese a que no era su posición preferida, convirtiéndose su brillante rendimiento en uno de los rasgos más destacados del inicio de la actual temporada bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

El jugador uruguayo no se limitó a brillar, sino que ofreció unos niveles excepcionales que contribuyeron a elevar el rendimiento del conjunto blanco, en medio de unas circunstancias que impusieron ese cambio tanto al entrenador como al equipo.

El diario español "As" señaló que la expulsión de Vinicius Junior ante el Villarreal devolvió a Valverde a la posición de lateral derecho, donde disputó un gran partido en el Clásico, antes de verse obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 62 tras no poder continuar.

El jugador uruguayo logró de nuevo cumplir con su cometido en esa posición, después de demostrar su capacidad para aportar pese a no preferir jugar en ella.

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Desde esa demarcación, Valverde lideró al conjunto blanco con una actuación excepcional, ya que asistió en el gol de Diomande, que marcó su primer tanto con la camiseta del Real Madrid, y además fue el jugador del equipo que más ocasiones generó durante el partido, empatado con Diomande, después de crear 3 ocasiones cada uno, y fue el segundo en número de pases completados en el último tercio del campo con 12 pases, por detrás de Arda Güler, que completó 18 pases.

En el plano defensivo, Valverde recuperó el balón en 4 ocasiones, realizó dos intercepciones, despejó el balón una vez y acertó en su único intento de entrada sobre el rival, además de ganar 4 de los 5 duelos, y ningún jugador logró regatearle durante todo el encuentro.

El partido de vuelta en Roma fue testigo del debut de Valverde en la posición de doble pivote en el centro del campo junto a Aurélien Tchouaméni, pero la entrada de Arda Güler en lugar de Dumfries, que ocupó la posición de lateral derecho aquella noche, confirmó que se había producido un giro que era previsible en la alineación.

Valverde volvió de nuevo a la posición de lateral derecho, lo que provocó la desaparición de dos nombres del once titular, Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries, pese a que ambos ocupan la posición de lateral derecho de forma natural.

La presencia de Alexander-Arnold y Dumfries fue decayendo progresivamente en el once titular del Real Madrid. El primero se había incorporado al equipo en el verano de 2025, después de representar una oportunidad disponible en el mercado de fichajes al acercarse el final de su contrato, en un momento en el que el club blanco necesitaba un sustituto natural para Dani Carvajal.

El Real Madrid pagó 12 millones de euros para permitir que Alexander-Arnold participara en el Mundial de Clubes, y allí el jugador inglés comenzó a brillar aportando pases decisivos, pero mostró al mismo tiempo algunas debilidades en el plano defensivo.

Las recurrentes lesiones musculares aumentaron el sufrimiento de Alexander-Arnold, ya que sufrió tres lesiones, dos de las cuales supusieron un largo periodo de ausencia, lo que hizo que disputara solo 30 partidos, con un balance de 21 partidos en LaLiga y 9 en la Liga de Campeones.

Durante la presente temporada, Alexander-Arnold jugó en la posición de doble pivote en el centro del campo ante el Inter, debido a la ausencia de Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva.

Pero desde que Mourinho cambió su decisión y apostó por Valverde en la posición de lateral derecho, Alexander-Arnold solo ha disputado 53 minutos, con un balance de 52 minutos ante el Villarreal y un solo minuto en el Clásico.

En el otro lado está el neerlandés Denzel Dumfries, por el que el Real Madrid pagó este año 20 millones de euros al Inter.

El jugador ha participado en 10 de los 13 partidos oficiales que ha disputado el conjunto blanco, con un total cercano a los 600 minutos.

Durante el parón internacional de septiembre, el entrenador Xavi contó con él durante 350 de los 360 minutos posibles, pero Mourinho, que pidió expresamente su fichaje, no le ha dado hasta ahora la confianza suficiente para tener una mayor participación.

El técnico portugués ya había hablado sobre la situación de los jugadores a comienzos de temporada, cuando le preguntaron por Alexander-Arnold y Dumfries, y su respuesta fue tajante: "No es posible pensar que uno juegue 60 partidos mientras el otro no dispute ninguno. O que uno juegue 10 partidos y el otro 50. Eso no es posible, porque tenemos mucha calidad".

Pero Mourinho se ha decantado por ahora por apostar por Valverde en la posición de lateral derecho, dejando a Alexander-Arnold y Dumfries en una situación difícil, después de que se redujeran sus opciones de jugar con regularidad.

El duelo ante el Racing se ha convertido en una nueva oportunidad para que la pareja demuestre que merece un lugar en el once titular, tras la baja de Valverde por no haberse recuperado por completo de la lesión que sufrió durante el Clásico ante el Barcelona, mientras que la decisión final sigue estando en manos de Mourinho.