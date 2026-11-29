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El internacional alemán Nico Schlotterbeck ha explicado que el Borussia Dortmund aspira a seguir en lo más alto de la Bundesliga hasta la primavera, antes de recibir al Bayer Leverkusen. Respaldado por el mejor registro defensivo de la competición, el Dortmund parece bien situado para plantar cara al Bayern de Múnich.

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Schlotterbeck apunta a la primavera con el Dortmund al frente

El defensa del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck ha dejado claro que el líder de la Bundesliga pretende seguir en la lucha por el título hasta bien entrada la primavera, antes de recibir al Bayer Leverkusen el domingo por la noche en el Signal Iduna Park.

Primero con 24 puntos tras diez jornadas de liga sin conocer la derrota, el Dortmund llega con ventaja psicológica a la jornada 11 y quiere demostrar que su buen arranque puede sostener un verdadero pulso con el Bayern de Múnich.

«Queremos mantener viva la lucha hasta marzo o abril»

Aunque Niko Kovac, entrenador del equipo, ha pedido paciencia durante el primer tercio de la temporada, Schlotterbeck ha dejado clara la determinación del vestuario de seguir en la pelea en el tramo decisivo.

«Queremos mantener viva la lucha y seguir ahí arriba hasta marzo o abril», explicó el internacional alemán antes del destacado encuentro del domingo.

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Una columna vertebral de hierro convierte al Dortmund en el principal rival del Bayern

El ascenso del Dortmund hasta lo más alto se ha apoyado en una formidable columna vertebral formada por el portero Gregor Kobel, Schlotterbeck, el centrocampista Felix Nmecha y el delantero Serhou Guirassy, que ha regresado al equipo.

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Kobel solo ha encajado siete goles en diez partidos de Bundesliga y ha dejado la portería a cero en seis ocasiones. Ese registro defensivo supera incluso al del Friburgo y compensa una discreta producción ofensiva, inferior a la del Augsburgo, décimo clasificado.

Schick busca su gol número 100 ante la defensa del Dortmund

El duelo del domingo enfrenta a la sólida defensa del Dortmund con un Leverkusen en plena recuperación, que llega tras ganar consecutivamente al 1. FC Koln (2-1) y al SC Paderborn (4-0), además de imponerse entre semana al Dinamo Zagreb en la Europa League.

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El delantero del Leverkusen Patrik Schick ha marcado en nueve de las diez primeras jornadas y suma 99 goles en la Bundesliga. Schlotterbeck y sus compañeros afrontan, por tanto, una dura prueba mientras el BVB busca su primera victoria en una jornada a la que llega como líder de la liga desde agosto de 2019.