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Thomas Tuchel ha dicho a sus jugadores de Inglaterra que ganar la Liga de Naciones el próximo junio sería el impulso perfecto para la Eurocopa 2028, que el país coorganizará. El seleccionador habló después de que una brillante victoria por 3-2 ante España en Madrid permitiera a Inglaterra superar a la campeona del mundo, acabar primera de su grupo y asegurarse la condición de cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final del viernes.

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Tuchel apunta al título de la Liga de Naciones

Tuchel vio a su equipo cerrar el año con una sensacional victoria por 3-2 ante España el domingo en el estadio Metropolitano. El resultado permitió a Inglaterra superar a la campeona del mundo, acabar primera de su grupo de la Liga de Naciones y asegurarse la condición de cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final del viernes.

Tras el partido, preguntaron a Tuchel por la importancia de la Liga de Naciones y por si podía ayudar a un equipo a lograr cosas mayores en un gran torneo. «Para mí y para nosotros, sí», respondió.

«Queremos ganarla»

Tuchel puso el éxito de Portugal como ejemplo de lo que puede aportar el trofeo. «Vi y oí hablar de las celebraciones en Portugal cuando la ganó el año pasado [tras vencer a España en los penaltis en la final]. Es, sencillamente, la mejor preparación que podemos tener para la Eurocopa. No pensamos tan a largo plazo, pero es un hecho», añadió.

«Queremos jugar estos partidos al máximo nivel para ponernos a prueba, ganar confianza y ver dónde estamos… para ajustar nuestro juego donde necesitemos hacer algún retoque. Para eso es perfecta esta Liga de Naciones. Queremos ganarla. Pero, antes que nada, tenemos que ganar los cuartos de final».

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Una «victoria que lanza un mensaje claro» en Madrid

Inglaterra se puso 3-0 por delante en Madrid, pero Elliot Anderson fue expulsado en el minuto 63 tras cometer un penalti que transformó Mikel Oyarzabal, lo que dio paso a un final de infarto. «Hemos dado los siguientes pasos después del Mundial y estoy muy orgulloso de la actuación ante España. Es una victoria que lanza un mensaje claro», dijo Tuchel. «Fue la forma en que ganamos; la forma en que jugamos la tercera fase fue muy impresionante. Se podían ver los pasos que damos de un partido a otro».

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Ezri Konsa se mostró de acuerdo: «La Liga de Naciones es un trofeo y llegar a la Eurocopa con un título sería importantísimo para nosotros. Queremos ganar la Eurocopa y sabemos que se juega en casa. Eso nos dará un gran impulso».

¿Qué le espera a Inglaterra?

Inglaterra conocerá a su rival de cuartos de final en el sorteo del viernes. Las eliminatorias se disputarán a doble partido en marzo.

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La fase final llegará el próximo junio y dará a Tuchel la oportunidad de conquistar el título que, en su opinión, puede preparar a su equipo para una Eurocopa en casa.