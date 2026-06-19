Queja oficial de Argelia ante la FIFA: el arbitraje protege a Messi

La Federación Argelina de Fútbol ha presentado una queja oficial ante la FIFA por la polémica arbitral en el partido de los «Guerreros del Desierto» contra Argentina (0-3), de la primera jornada de clasificación para el Mundial 2026.

Según el sitio web «TSA Tout sur l'Algérie», La Federación confirmó la información de la revista «Compétition» y denunció la labor del árbitro polaco Szymon Marciniak y del VAR, al considerar que sus decisiones cambiaron el rumbo del partido y perjudicaron a la selección argelina.

La denuncia destaca la no expulsión de Lionel Messi en el minuto 32, tras una dura entrada sobre el defensa argelino Issa Mandi que dejó la pierna del jugador local aplastada bajo los pies del argentino, sin que árbitro ni VAR actuaran.

Pese a la gravedad, Messi —autor del 1-0 en el 17’— no recibió tarjeta y siguió en juego. La FAA lo cita como prueba de una “protección especial” al astro argentino.

La denuncia también incluía el codazo propinado por Mac Allister, En el minuto 74, el centrocampista argentino Alexis Mac Allister propinó un claro codazo en la cara al jugador argelino Ibrahim Maza, que cayó al suelo. Pese a la claridad de la acción, Marciniak no pitó penalti ni mostró tarjeta amarilla.

Estas decisiones han provocado indignación en el mundo del fútbol: prensa internacional y local, y expertos arbitrajes, han condenado la actuación del colegiado, calificada de «escandalosa» y «determinante».

La denuncia ante la FIFA refleja el rechazo argelino a que se repitan estas situaciones y pide una investigación justa y transparente.