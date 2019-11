Queiroz: "Están todos listos para jugar mañana y todos muy bien"

El director técnico de Tricolor habló en la previa al partido amistoso ante Perú en Miami. Se mostró optimista por la forma de los jugadores.

Tranquilo y confiado por el trabajo que ha podido realizar con los jugadores lució Carlos Queiroz durante la conferencia de prensa antes del juego ante los 'Incas'. El portugués se mostró satisfecho por la forma de los jugadores y aseguró que los 23 elementos están "preparados para el equipo de ", "listos para jugar mañana" y "todos muy bien" físicamente.

Uno de los temas recurrentes en las preguntas de la prensa, fue el momento de James Rodríguez por lo sucedido recientemente en el donde no cuenta Zidane y la posición que tendría mañana al ser incluido como delantero a la hora de dar a conocer la convocatoria.

"Es difícil para mi hacer comentarios sobre los clubes o los entrenadores. No me gusta hablar de cosas que no sé. Es una regla sagrada de respeto no hablar de otros entrenadores o clubes. Tenemos comunicación directa con los jugadores y los cuerpos técnicos y departamentos médicos de los clubes", dijo sobre el momento de Rodríguez en , sin entrar en el juego de especulaciones que han rodeado al jugador entre una supuesta lesión y decisiones técnicas del Madrid.

Respecto a las funciones de James dentro del campo, apuntó: "El número 10 no es una casualidad en el mundo del fútbol, pero también cambia y hoy la responsabilidad del que está con el 10 también cambió. Se adapta a la modernidad del fútbol que es como todo en la vida, diferente. Todos tienen la responsabilidad de ser el 10. Mañana Juan (Cuadrado) va a hacer cosas diferentes a James o Muriel".

En la misma línea se mostró respecto a la responsabilidad conjunta que implica anotar goles, uno de los puntos flojos del equipo en los últimos partidos. "Para hacer goles me da igual que esté uno, dos, tres, cuatro o cinco (delanteros). En el fútbol el gol no es responsabilidad de uno, es de todos. Todos trabajamos juntos para defender y todos trabajamos juntos para atacar. Es una resposabilidad de todos. Estamos con mucha ilusión y optimistas porque la calidad está ahí", resaltó.

También cree que una vez los juadores estén "con más tranquilidad y determinación" van a llegar los goles al combinado nacional para subir el promedio, que, según él, actualmente es "bajo". "Eso nos da más responsabilidad, conciencia y humildad para hacer las cosas bien, con más eficiencia". Para Queiroz lo importante es que el equipo está construyendo muchas oportunidades de gol y confía en que a partir de mañana, Morelos y compañía tendrán mejor suerte ante el arco rival.

Igualmente destacó la importancia que tiene este ciclo de noviembre pues será fundamental "para tomar las decisiones de marzo". Señaló que todos los convocados tienen méritos para jugar, sea ante Perú y , y si las condiciones de ambos compromisos lo permiten, todos los jugadores tendrán minutos para que ganen confianza con la camiseta amarilla puesta. "Espero que todos puedan jugar en sus clubes para tomar las decisiones acertadas en marzo", agregó.

Para el ex-técnico del Real Madrid, no es casualidad la elección de los últimos rivales de sus amistosos: , campeón de la ; Perú, subcampeón de la misma; y , equipo que marginó a la Tricolor de la competición en mención. "Es un partido importante para nosotros. Jugar contra Perú vicecampeón de América es un desafío para nosotros. Hay que jugar muy bien al fútbol mañana si queremos estar por encima de Perú", finalizó.