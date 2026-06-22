«Quedaremos últimos en la clasificación»... La leyenda del Al-Nassr da la razón a la afición saudí

Fahd Al-Harifi, estrella del Al-Nassr y exinternacional saudí, se mostró pesimista sobre las opciones de los «Verdes» de avanzar en el Mundial 2026 tras perder 4-0 contra España en la segunda jornada.

Arabia Saudí empezó con un valioso 1-1 ante Uruguay, pero luego cayó 4-0 frente a España y quedó complicada en la tabla antes de la última fecha.

En declaraciones al programa «Dorina Ghir», el exjugador reconoció que aún desea ver a la selección saudí en la siguiente ronda y que avanzar, ya sea como segunda o entre las mejores terceras, sería positivo.

Sin embargo, la leyenda del Al-Nassr admite que no se siente muy optimista sobre las opciones de los “Verdes” y explica que su análisis actual del grupo no es favorable para Arabia Saudí.

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Al-Harifi afirmó: «Preveo que España encabezará el grupo, seguida de Cabo Verde y Uruguay, y que nosotros quedaremos últimos».

Precisó que este pronóstico no refleja su deseo personal, sino un análisis técnico basado en los resultados de las dos primeras jornadas.

Concluyó señalando que el fútbol no sigue previsiones y confía en que los jugadores reviertan la situación en el próximo partido para mantener vivo el sueño mundialista.