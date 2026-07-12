«¡Qué vergüenza!»: el padre de Haaland provoca un escándalo con gestos obscenos en la tribuna de la FIFA

Alfie Haaland, padre de la estrella noruega Erling Haaland, provocó polémica en los cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra. Perdió los nervios en la tribuna de la FIFA y hizo gestos obscenos captados por las cámaras, lo que generó críticas de periodistas y analistas.

Según el canal español «Carrusel Deportivo», el peor gesto ocurrió en la prórroga, cuando al inglés Spence le concedieron un penalti que luego anuló el VAR.

Las cámaras lo enfocaron mientras señalaba al jugador inglés y luego le mostraba el dedo medio con un insulto, un gesto calificado de «vergonzoso» para los espectadores.

«Es una vergüenza para él y para la FIFA».

El comentarista español Dani Garido lo criticó en directo: «¡Qué vergüenza! ¡Lo que ha hecho Alfi Haaland! Primero simuló desde la cabina de la FIFA. Es una vergüenza para él, para la FIFA y para la retransmisión, porque se han centrado en él todo el tiempo. Es vergonzoso».

Jarido añadió: «Hay que recordarle que jugadores, árbitros y personal hacen su trabajo, lo hagan mejor o peor. Su comportamiento es lamentable; dudo que Erling lo aprecie».

Un contraste flagrante entre padre e hijo

El contraste entre el polémico comportamiento del padre y la personalidad tranquila del hijo quedó patente, ya que Erling Haaland es conocido por no ser una figura polémica, a diferencia de su padre, que acaparó toda la atención con sus comportamientos inapropiados en la tribuna de la FIFA, donde estaba sentado junto a algunas leyendas del fútbol.

Erling, que marcó 7 goles en 6 partidos sin dar asistencias, se despide de su primer Mundial con la selección noruega.