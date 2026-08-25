Según informa Bild, los pretendientes hacen cola. Según esa información, el principal interesado es el 1. FC Magdeburgo, que ya ha llamado a la puerta de Chavez, y también estarían en la puja otros dos clubes de Segunda, el Eintracht Brunswick y el 1. FC Heidenheim.

Heidenheim pudo hacerse una idea de cerca de las cualidades del joven de 19 años hace muy poco. En la victoria por 4-2 del Bayern en el amistoso ante el FCH la semana pasada, Chavez fue titular, convenció y brilló con la magnífica transformación de un libre directo desde algo más de 20 metros, que él mismo había provocado, para poner el 1-1 momentáneo.

El Bayern ya había cedido a Chavez una vez a comienzos de febrero, pero en el 1. FC Colonia, club de la Bundesliga, el canterano del FCB no tuvo los minutos deseados y solo sumó siete apariciones como revulsivo con el FC. De vuelta en Säbener Straße, Chavez volvió a llamar la atención durante toda la pretemporada y dejó una buena impresión, aunque, ante la enorme competencia en el centro del campo del campeón récord, la perspectiva de tener minutos con regularidad sigue siendo escasa. Por eso, según Bild , club y jugador han decidido ahora cerrar una nueva cesión antes de que termine el mercado de fichajes de verano a principios de septiembre.

¿Seducen Thomas Müller y Mats Hummels a un gran talento del Bayern?

Además de los clubes de Segunda interesados, Bild pone sobre la mesa otra opción bastante interesante. Según la información, el club de la Primera portuguesa Estrela Amadora también trabaja para reforzarse temporalmente con Chavez. Y desde el martes es oficial que un grupo inversor en torno a las cuatro exestrellas del Bayern Thomas Müller (ahora en Vancouver Whitecaps), Mats Hummels (retirado), Yann Sommer (Club Brujas) y Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) ha adquirido una participación en Estrela Amadora. Según el diario portugués A Bola, el grupo habría adquirido el 90 por ciento del capital social por 40 millones de euros.

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Müller, Hummels y compañía estarían pensados principalmente como inversores con un papel estratégico y deberían impulsar al club de un suburbio de Lisboa con su experiencia, su alcance y su red de contactos. La fuerza impulsora detrás de la llegada de estos grandes nombres al club, más bien desconocido a nivel internacional, es además Johannes Mösmang, un hombre muy conocido en Säbener Straße. El técnico de 35 años trabajó para el Bayern como player-manager desde 2016 y a partir de ahora será presidente de Estrela Amadora.

¿Cuántas veces ha jugado hasta ahora Felipe Chavez con el Bayern?

Los vínculos entre el decimoquinto clasificado de la pasada temporada en la Liga Portugal y el FCB serán, por tanto, estrechos en el futuro, algo que podría favorecer una cesión de Chavez a Amadora. Además, a mediados de julio otro talento del centro del campo, Lovro Zvonarek, ya había pasado del Bayern al Estrela por 1,5 millones de euros.

Chavez llegó en 2019, con 12 años, desde el FC Augsburgo a la cantera del FCB, y hasta ahora ha disputado dos partidos con el primer equipo, en ambos casos durante solo unos minutos. En enero de 2026 celebró su debut en la Bundesliga con una breve aparición en el 8-1 ante el Wolfsburgo, y poco antes de la cesión al Colonia volvió a entrar como suplente a finales de enero en el 1-2 contra el Augsburgo. Pese a su todavía escasa experiencia profesional, Chavez, hijo de una madre alemana y de un padre de Perú, ya es internacional absoluto con Perú. En octubre de 2025, el joven debutó y disputó su único partido internacional hasta la fecha en la derrota por 1-2 en el amistoso contra Chile.