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¿Qué tiene que ver Marruecos? Una estrella de la selección española: «Sueño con marcar una chilena en la final contra Messi»

España vs Belgium
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Francia vs Marruecos
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L. Messi
Argentina
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Marruecos

Gavi, estrella de la selección española, rechazó minimizar a Bélgica en cuartos de final del Mundial.

En declaraciones a Marca, afirmó: «No soy de decir que España sea la gran favorita; Bélgica tiene jugadores magníficos, como Portugal».

Y añadió: «Debemos hacer nuestro trabajo lo mejor posible; si lo hacemos, todo irá bien. Lo importante ahora es ganar a Bélgica».

Al preguntarle por un rival preferido en semifinales, Francia o Marruecos, contestó: «Las dos son grandes selecciones, pero elegiría Marruecos, porque nos eliminó en Catar».

Y subrayó: «He venido aquí para ganar el Mundial. El seleccionador me conoce mejor que nadie. Todos queremos jugar más, pero lo que realmente importa es ganar el Mundial. Él sabe que puede contar conmigo para lo que quiera».

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Sobre su papel en el torneo, añadió: «Espero ser un jugador importante en el Mundial».

Sueño con marcar el gol que nos dé el título, incluso uno de tijera en la final. Espero que se haga realidad. ¿El rival? Me gustaría Argentina por Messi, pero, si llegamos a la final, da igual quién sea.

Y cerró: «Soy un jugador de entusiasmo e intensidad, y todos lo saben. Es normal que algunos compañeros se enfaden a veces, pero siempre pienso en el bien del equipo, ya juegue o no».

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