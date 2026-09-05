¿Qué tiene que ver Marmoush? Una estadística negra sin precedentes en la historia de la Premier League

Aston Villa, Tottenham Hotspur y Coventry City no lograron marcar en las 3 primeras jornadas de la Premier League.

La red de estadísticas Opta señaló que 2026-2027 es la primera temporada en la historia de la Premier League en la que 3 equipos no consiguen anotar ningún gol en sus tres partidos inaugurales: Aston Villa, Coventry y Tottenham.

El Aston Villa comenzó su andadura en la Premier League esta temporada de forma catastrófica, con una derrota por 0-4 ante el Brighton, antes de caer frente al Arsenal por la mínima y de firmar un empate sin goles ante el Hull City.

El Tottenham, por su parte, arrancó su camino en la Premier League con una derrota por 0-3 ante el Brentford, seguida de una caída por 0-2 frente al Newcastle, antes de empatar sin goles con el Nottingham Forest.

El Coventry City perdió su primer partido en el torneo por tres goles a cero ante el Arsenal, luego cayó por un gol a cero frente al Hull City y después perdió por el mismo resultado ante el Manchester City, como visitante.

El Tottenham cuenta en sus filas con el jugador egipcio Omar Marmoush, que se incorporó recientemente al equipo procedente del Manchester City, en calidad de cedido, con obligación de compra al final de la temporada.

Marmoush disputó los dos últimos partidos de los Spurs como titular ante el Newcastle y el Nottingham, pero no logró dejar una huella determinante.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora