¿Qué tiene que ver Hamza? El Barcelona rechazó fichar a Espí antes de la intervención del Madrid

Carlos Espí logró salvar al Real Madrid en dos ocasiones esta temporada en LaLiga, después de darle a su equipo la victoria ante el Espanyol en la primera jornada y repetir el hecho más tarde frente al Elche.

El portal Foot Mercato, citando a la Cadena SER, señaló que Espí, de 21 años, quien se incorporó a las filas del Real Madrid este verano, podría haber jugado con la camiseta del Barcelona.

La emisora española explicó que Espí fue ofrecido al Barcelona durante el mercado veraniego, pero el club catalán se negó a pagar 25 millones de euros por un jugador que no era titular, además de que prefirió otras opciones que encajaran con el estilo de juego del equipo del entrenador Hansi Flick.

El periodista Siqui Rodríguez afirmó que Espí fue ofrecido al Barcelona este verano, tras su magnífica temporada con el Levante.

Y añadió: «Su agente lo ofreció al Barcelona, pero el club, después de valorar que es un jugador estupendo, decidió no cerrar la operación porque no quería pagar 25 millones de euros por un delantero que no iba a ser titular y que no iba a tener muchos minutos».

El plan alternativo del Barcelona fue Hamza Abdelkarim, que renovó recientemente su contrato hasta 2030.

El jugador egipcio reúne las características del joven delantero que sabe finalizar las jugadas.

Geoffrey Mateu, exjugador del Barcelona, declaró a través de la Cadena SER: «Entiendo que Espí sea ofrecido al Barcelona y que acabe, tras el final de la temporada pasada, en un club mejor que el Levante, con todo el respeto y el cariño».

Y explicó: «Pero creo que el Barcelona hizo bien en buscar otras características, por la filosofía de juego, las cualidades de los jugadores y también porque ya habías apostado por un jugador joven que no tiene las mismas cualidades. Si apostaste por Hamza en ese momento, ¿por qué ibas a ir a fichar a otro jugador?».

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