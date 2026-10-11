El delantero noruego Erling Haaland habló del orgullo que siente después de que su equipo, el Manchester City, se impusiera a domicilio al Liverpool por tres goles a cero, en medio de un recibimiento hostil en el estadio de Anfield.

En el primer partido del equipo desde que fue declarado culpable de cometer varias infracciones de la normativa financiera de la Premier League, el Manchester City, que ha apelado el fallo emitido en su contra, venció al Liverpool, que jugó con diez futbolistas.

La cadena ESPN señaló que los jugadores del City fueron abucheados durante todo el encuentro, pero brillaron en ese ambiente: Haaland marcó el primero de los tres goles que llegaron en poco tiempo, después de que Ryan Gravenberch fuera expulsado a mediados de la segunda mitad.

La euforia se apoderó de todos los integrantes del Manchester City al término del partido, ya que Haaland pasó varios minutos disfrutando de los festejos de la afición visitante.

Haaland declaró a la cadena Sky Sports: "Para cada aficionado, este es un momento maravilloso que permanecerá con nosotros durante mucho tiempo, tanto por lo que sentimos durante el partido como por lo que sentimos al final".

Y añadió: "Fue un partido difícil y duro, pero mostramos una gran personalidad. Estoy muy orgulloso de todos".

Elliot Anderson, centrocampista del Manchester City, elogió la valentía del equipo y dijo: "Creo que mostramos una verdadera unión y espíritu de lucha".

Y continuó: "Es un estadio difícil y venir aquí supone un desafío, pero permanecimos unidos, luchamos los unos por los otros dentro del campo y también ofrecimos un buen rendimiento. Creo que mostramos mucha valentía aquí".

Al ser preguntado por los abucheos de la afición del Liverpool, Anderson agregó: "Fueron sin duda más de lo habitual, tanto a nuestra llegada al estadio como durante los diez primeros minutos del partido, pero creo que logramos silenciar a la grada de una forma magnífica".

Sin embargo, Haaland consideró que el ambiente no fue muy distinto al de los partidos habituales en Anfield, y dijo: "La verdad es que no, porque venir aquí siempre es difícil".

Y añadió: "Durante la etapa de Pep Guardiola y Jürgen Klopp, los enfrentamientos fueron extremadamente difíciles para ambos equipos".

Y prosiguió: "Se trata de momentos como este, en los que debemos mantener nuestra fortaleza mental, permanecer unidos y centrarnos en las cosas en las que podemos influir. Y lo que podemos controlar es ofrecer un buen fútbol y luchar juntos".