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¿Qué tiene que ver España? Una pareja marroquí hace historia en el Mundial

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
I. Saibari
B. Diaz
Brasil
Marruecos
EE. UU.

Los marroquíes Ibrahim Díaz e Ismail Saibari hicieron historia en el Mundial tras el partido contra Brasil.

El 1-1 entre Marruecos y Brasil llegó tras el gol de Sibari, que adelantó a los Leones del Atlas tras un pase de Díaz, y el posterior empate de Vinicius Junior para la Canarinha.

La cuenta de estadísticas «Mr. Sheeb» destacó que el tanto de Saibari, asistido por Díaz, ya es histórico.

Además, es la cuarta vez en la historia que un equipo marca a Brasil con una combinación entre asistente y goleador, ambos nacidos en España, y la primera en la que ninguno defiende a la Roja.

Díaz nació en Málaga y Saibari en Terrassa (Barcelona).

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