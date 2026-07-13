¿Qué tiene que ver el año 2030? Infantino envía un mensaje impactante a Marruecos

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, envió un mensaje a la selección de Marruecos tras su gran actuación en el Mundial 2026.

Los Leones del Atlas cayeron 2-0 ante Francia en cuartos de final.

A través de Instagram, les escribió: «Vuestro recorrido ha estado lleno de momentos maravillosos y habéis dado mucha alegría a vuestro país, apasionado por el fútbol».

Además, vuestros diez goles —récord personal en un Mundial— os convirtieron en la primera selección africana en alcanzar dos veces los cuartos de final.

Concluyó: «Ha sido un placer acogeros y esperamos volver a disfrutar de vuestra hospitalidad en 2030».

Marruecos, junto a España y Portugal, acogerá la fase final del Mundial 2030.

En 2026 quedó segunda del Grupo C con 7 puntos, tras empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití.

En la ronda de 32 eliminó a Holanda en los penaltis, venció 3-0 a Canadá en octavos y cayó ante Francia en cuartos.