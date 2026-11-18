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La ambición de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr ya no se limita a seguir marcando goles, batir récords o sumar más títulos nacionales a su palmarés. Hay un logro mayor que sigue muy presente en la mente de la afición del club, que espera ver a su equipo en la cima del continente asiático.

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Aunque la estrella portuguesa cuenta con un extenso palmarés de títulos europeos e internacionales, su etapa en Arabia Saudí le plantea una prueba distinta, cuya importancia va más allá de los logros individuales. El periodista saudí Sami Al Hariri, conocido por su simpatía hacia el Al Hilal, volvió a poner el foco sobre este desafío tras dirigir un mensaje al capitán del Al Nassr a través de su cuenta en la plataforma «X», en el que puso al jugador y al club frente a una pregunta sobre su capacidad para cumplir el sueño asiático.

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En su publicación, Al Hariri optó por un planteamiento con cierta dosis de provocación deportiva y se apoyó en el mayor logro de la carrera internacional de Cristiano Ronaldo, cuando contribuyó a que Portugal conquistara la Eurocopa de 2016, para preguntarse por qué no es capaz de repetir la hazaña continental con la camiseta del Al Nassr: «Si Cristiano ganó la Eurocopa con Portugal, ¿por qué no tiene el detalle de ganar la de Asia para el Al Nassr?». El mensaje del periodista saudí no se quedó en la comparación entre el éxito de Cristiano Ronaldo con su selección y las aspiraciones del Al Nassr, sino que se extendió a la afición del equipo, que lleva años esperando celebrar un gran título continental mientras ve a los seguidores del Al Hilal, el Al Ittihad y el Al Ahli festejar los suyos.

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«¿Hasta cuándo tendrá que aguantar el querido aficionado del Al Nassr? Tiene derecho a alegrarse como se alegraron los aficionados del Al Hilal, del Al Ittihad y del Al Ahli. ¿Hasta cuándo tendrá que aguantar? ¿Qué te lo impide, Don?», escribió Al Hariri, quien situó así a la estrella portuguesa ante la responsabilidad de liderar el proyecto del club hacia el logro que espera su afición.

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Aunque el Al Nassr tiene historia en Asia, nunca ha conquistado la Liga de Campeones de Asia en ninguna de sus denominaciones. Ha estado cerca en ocasiones anteriores, pero sin llegar a subirse al podio, lo que convierte este título en uno de los grandes objetivos que todavía faltan en su palmarés.

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El intento más destacado del Al Nassr se remonta a 1995, cuando alcanzó la final del Campeonato Asiático de Clubes, la competición que precedió a la Liga de Campeones de Asia en su formato actual, pero cayó ante el Ilhwa Chunma surcoreano por 1-0 (gol de oro) en la prórroga, en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad. También llegó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia en las ediciones de 2020 y 2021, aunque su andadura terminó en ambas ocasiones: la primera ante el Persépolis iraní en la tanda de penaltis y la segunda ante el Al Hilal, de modo que su primer título continental sigue lejos de sus vitrinas.

Eso no significa que el Al Nassr no haya ganado ningún torneo asiático en su historia, ya que se proclamó campeón de la Recopa de Asia y de la Supercopa de Asia en 1998. Además, en 2000 se convirtió en el primer representante del continente en el Mundial de Clubes, el torneo que le valió su histórico apodo de «Al Alami» (el mundialista).

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La importancia de este desafío crece tras el reciente fracaso en la Liga de Campeones de Asia 2, cuando el Al Nassr perdió por 1-0 ante el Gamba Osaka japonés en la final disputada en Riad el 16 de mayo de 2026, lo que privó a Cristiano Ronaldo y a sus compañeros de un título continental que el club tenía al alcance de la mano.

La derrota llegó pese a contar con nombres destacados en la plantilla, como Sadio Mané, João Félix y el propio Cristiano Ronaldo, lo que reabrió el debate sobre la capacidad del equipo para convertir su potencial futbolístico en títulos continentales.

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