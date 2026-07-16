«¿Qué se puede hacer ante Messi?»... Klopp defiende a Tuchel tras la derrota ante Argentina

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, ha defendido a su compatriota Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, tras las críticas recibidas tras la eliminación en las semifinales del Mundial ante Argentina. Klopp afirmó que lo que se comenta sobre el partido es simplista e injusto.

En declaraciones a «intelregion», Klopp afirmó que algunos reducen el fútbol a elegir entre ataque o defensa, cuando la realidad de un partido de eliminación es mucho más compleja.

Y añadió: «La gente siempre habla después del partido como si entrenar fuera fácil, como si solo tuvieras que elegir entre atacar o defender, pero no es tan sencillo. El fútbol es mucho más complejo».

Rechazó la idea de reducir el partido a una sola decisión táctica y recordó que los entrenadores sufren una doble vara de medir: «Si Tuchel no hubiera intentado controlar el partido y Argentina hubiera remontado, esas mismas personas habrían preguntado: “¿Por qué no defendió su ventaja?”. En los partidos a vida o muerte, hagas lo que hagas, siempre habrá quien te critique».

Además, destacó la mentalidad excepcional de Argentina: «Tiene algo grandioso que les ayuda a superar los momentos difíciles».

Klopp concluyó: «Cuando tienes a Lionel Messi, ¿qué puedes hacer? Tiene 39 años y sigue siendo el mejor del mundo; crees que lo controlas, pero luego llega con un pase decisivo que cambia el partido. A veces gana la grandeza, y si no lo entiendes, no entiendes el fútbol».