Qué sanción arriesga Juan Martín Lucero tras su decisión de no seguir en Colo Colo

El ariete tiene la intención de no regresar a Macul ante la irrupción de una propuesta de Brasil, por lo que la discusión podría escalar a la FIFA.

El 2023 partió con malas noticias para Colo Colo. Y es que el representante de Juan Martín Lucero informó a la dirigencia del Cacique que el futbolista no regresarará al Monumental ante la irrupción de una propuesta de Brasil. En contraparte, los albos no estarían dispuestos a dejar partir al ex Vélez, por lo que la discusión podría escalar a la FIFA.

Según informó La Tercera, el goleador del título de 2022 conversó con Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, y con el técnico Gustavo Quinteros para contarles su intención de enrolarse en las filas de Fortaleza. No obstante, desde Macul acusan que hicieron efectiva la opción de compra por US$ 900 mil con el Fortín por el argentino y que la cláusula de penalización de US$ 1 millón que el futbolista y su agente entienden como cláusula de salida no existe.

En ese sentido, fiel al citado medio, el camino que el directorio vislumbra es el de la demanda ante los tribunales competentes tanto al nacido en Mendoza como al club que pretende sus servicios, por lo que esperan la inhabiltación del 'Gato' para jugar con otra camiseta mientras la pelea judicial siga su curso. Morón lo confirmó: "Tenemos una renuncia del jugador".

"Tiene contrato hasta fines de 2025 y no hay cláusula de salida. El contrato no tiene cláusula de salida en ningún momento del tiempo. Esto lo consideramos una violación grave del contrato y perjudica el patrimonio financiero y deportivo del club", tiró Alfredo Stohwing, el presidente de B&N, en rueda de prensa, asegurando que se asesorarán con abogados especialistas en el tema. "Ha sido muy mal asesorado y le puede costar muy caro para su carrera", advirtió el regente albo. "Defenderemos todos nuestros derechos con todo el peso de la ley", remató.

¿Qué sanción arriesga Lucero?

El organismo ya ha tenido precedentes al respecto y el atacante de 31 años se expone a una suspensión. En el año 2002, por ejemplo, Ariel Ortega se marchó de River con rumbo al Fenerbahçe y no pudo disputar ningún partido oficial durante todo un año pues el club turco siguió manteniendo la carta del pase del jugador. El conflicto se desató porque el Burrito abandonó la institución con un contrato vigente hasta el 2006. El conjunto de Turquía le dio unos días para volver y, después de frustradas negociaciones con el representante del jugador, se presentó el caso a la FIFA que determinó posteriormente suspenderlo hasta el 30 de diciembre de 2003 y le ordenó pagarle una indemnización de 11 millones de dólares al conjunto de la primera división turca por incumplimiento de contrato.

"El 13 de febrero 2003 Ariel Ortega rompió su contrato de trabajo con Fenerbahce sin causa justificada y por lo tanto tiene que pagar 11 millones de dólares al club como compensación. El jugador queda suspendido en virtud del artículo 23 y no podrá jugar en ningún club antes del 30 de diciembre 2003", indicó el entonces portavoz del máximo ente rector. De momento, Lucero mantiene vínculo vigente con el Popular hasta diciembre de 2023.

Cabe destacar que en medio de esta polémica, el mendocino, que marcó 24 goles y dejó seis asistencias en la pasada campaña en la que se tituló el cuadro de Pedrero, no se presentó para iniciar la pretemporada que el equipo realizará en Buenos Aires a solo dos semanas de la definición de la Supercopa ante Magallanes y a menos de un mes de que arranque su participación en el Campeonato Nacional. La baja de Lucero se suma a las salidas de tres de sus titulares: Óscar Opazo, Gabriel Costa y Gabriel Suazo.